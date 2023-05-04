У Миколаївській області затримано інформатора, який шпигував за авіацією ЗСУ та позиціями систем ППО

У Миколаївській області викрито російського агента, який шпигував за переміщенням українських літаків та позиціями систем ППО.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Інформатором виявився мешканець Криму, який у 2014 році підтримав росіян і залишився на півострові. Згодом він отримав російський паспорт і добровільно став на військовий облік РФ.

На чоловіка вийшов представник російської спецслужби, який запропонував таємну співпрацю. Відтак перед початком повномасштабної війни зловмисник прибув до Миколаївської області до родичів.

Його завданням було збирати розвіддані про місця дислокації та переміщення українських захисників. У 2022 році він мобілізувався до лав ЗСУ, де під час перебування в одній з українських військових частин шпигував за переміщенням бойових літаків та позиціями системи ППО. Також зловмисника цікавила інформація про склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами Сил оборони.

Чоловіка затримали під час виконання ним ворожого розвідувального завдання. Інформацію він передавав через свою колишню дружину, яка проживає у Криму і перебуває у полі зору російської спецслужби.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань).