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У Миколаївській області затримано інформатора, який шпигував за авіацією ЗСУ та позиціями систем ППО

У Миколаївській області викрито російського агента, який шпигував за переміщенням українських літаків та позиціями систем ППО.

Четвер, 4 травня 2023, 13:23
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Про це повідомила Служба безпеки України.

Інформатором виявився мешканець Криму, який у 2014 році підтримав росіян і залишився на півострові. Згодом він отримав російський паспорт і добровільно став на військовий облік РФ.

На чоловіка вийшов представник російської спецслужби, який запропонував таємну співпрацю. Відтак перед початком повномасштабної війни зловмисник прибув до Миколаївської області до родичів.

Фото: Служба безпеки України

Його завданням було збирати розвіддані про місця дислокації та переміщення українських захисників. У 2022 році він мобілізувався до лав ЗСУ, де під час перебування в одній з українських військових частин шпигував за переміщенням бойових літаків та позиціями системи ППО. Також зловмисника цікавила інформація про склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами Сил оборони.

Фото: Служба безпеки України

Чоловіка затримали під час виконання ним ворожого розвідувального завдання. Інформацію він передавав через свою колишню дружину, яка проживає у Криму і перебуває у полі зору російської спецслужби.

Фото: Служба безпеки України

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань).

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Теги: Збройні сили України, ЗСУ;, ЗСУ, Крим, Миколаївська область, окупований Крим, ППО, російсько-українська війна

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