Про це повідомила Служба безпеки України.

Чоловіка виявлено у результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Миколаївської області. Поплічник допомагав “заробляти” агресору під час окупації Снігурівки.

Колаборант облаштував торгову точку для продажу товарів. Серед них продавалося майно, яке викрали росіяни у міських магазинах. Зокрема він реалізовував автозапчастини та засоби для обслуговування автомобілів.

Більшу частину одержаних прибутків чоловік надавав росіянам. У відповідь на співпрацю він отримав можливість безперешкодно пересуватися містом.

Після деокупації населеного пункту чоловік намагався “залягти на дно”. Утім, його викрили співробітники СБУ та затримали.

Під час обшуків за місцем проживання у колаборанта правоохоронці виявили велику кількість викрадених товарів. Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна. Також покаранням може стати штраф до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.