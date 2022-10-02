Про це повідомило командування Повітряних сил.
Росіяни атакували область сімома дронами. П’ять з них ліквідували силами зенітної ракетної Одеської бригади та Херсонської зенітної ракетної бригади.
Не зазначено, куди влучили ще два дрони, які не вдалося збити.
Зазначимо, що російські окупанти завдають удари іранськими дронами з середини вересня. БПЛА коштують дешевше, ніж крилаті ракети. Водночас вони мають слабшу бойову потужність.
- Російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Ворог ракетами С-300 поцілив у промислову інфраструктуру.
- Росіяни почали активно використовували іранські дрони-камікадзе Shahed-136. В оперативному командуванні “Південь” розповіли, як визначити та врятуватися від апарату.
- В іранських дронах-камікадзе Shahed-131 виявили процесори американської компанії Texas Instruments.