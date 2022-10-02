Про це повідомило командування Повітряних сил.

Росіяни атакували область сімома дронами. П’ять з них ліквідували силами зенітної ракетної Одеської бригади та Херсонської зенітної ракетної бригади.

Не зазначено, куди влучили ще два дрони, які не вдалося збити.

Зазначимо, що російські окупанти завдають удари іранськими дронами з середини вересня. БПЛА коштують дешевше, ніж крилаті ракети. Водночас вони мають слабшу бойову потужність.