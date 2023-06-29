Джерело: The Guardian.

У Данії підкреслили, що підтримують членство в ЄС України, Молдови, Грузії та західних Балкан. Утім вважають, що “геополітичні обставини” не виправдовують відкладення реформ управління.

“Якщо ви не завершите процес реформи до того, як увійдете, може виникнути ризик його уповільнення згодом. І ми не експортуємо стабільність, ми ризикуємо імпортувати нестабільність. І саме тому так важливо наголосити на необхідності виконання критеріїв (членства в ЄС, – ред.)”, – зазначив він.

Він вважає, що для України має бути особливий режим, але у вигляді додаткової допомоги для того, щоб Київ відповідав стандартам ЄС.

“Ми хочемо інвестувати, і ми хочемо допомагати, і ми хочемо бути максимально позитивними та допомагати деяким, наскільки це можливо, але ми не можемо знизити планку”, — уточнив він.