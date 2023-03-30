Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив проти ймовірного головування Росії в Радбезі ООН, починаючи з наступного місяця.

Про це він написав у своєму Twitter.

За словами міністра, якщо РФ головуватиме в ООН, світ не може бути безпечним, адже президент цієї країни — воєнний злочинець, якого розшукує Міжнародний кримінальний суд (МКС). Крім того, Кулеба сказав, що Росія продовжує “вести колоніальну війну”.

“Головування Росії в Радбезі ООН з 1 квітня – злий жарт. Росія узурпувала своє місце, вона веде колоніальну війну, її лідер є воєнним злочинцем, якого розшукує МКС за викрадення дітей. Світ не може бути безпечним місцем з Росією в Радбезі ООН”, – написав Кулеба.

Зауважимо, що головування в Радбезі ООН щомісяця змінюється між його членами за чергою. У січні головувала Японія, у лютому – Мальта, у березні – Мозамбік, у квітні має головувати Росія, у травні – Швейцарія, у червні – ОАЕ.