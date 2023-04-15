Мережею шириться допис української стюардеси про буцімто "захоплення українських заручників" в столиці Судану під час сутичок. Втім, у Міністерстві закордонних справ України заявили, що інформація не підтверджується.

Про це у коментарі “Громадському” сказав речник МЗС Олег Ніколенко.

“Інформація про захоплення українських заручників не підтверджується. Під час загострення ситуації в міжнародному аеропорту Хартума перебували члени українського авіаційного екіпажу. Цю групу людей вдалося вивезти”, — заявив Ніколенко.

За його словами, члени українського екіпажу зараз перебувають у безпечному місці. Крім того, ними опікується український почесний консул в Судані. МЗС та посольство України в Єгипті тримають питання безпеки українських громадян в Судані “на особливому контролі”.

Зауважимо, що занепокоєння з’явилися на тлі повідомленні української стюардеси SkyUp Аліни Посохової, яка поширила в Instagram сториз з написом: “Судан. Спроба перевороту. Обстріли в аеропорту. Заручники. Наші екіпажі й борти. Молимось”.

Як пише “Громадське”, згодом вона видалила публікацію та оприлюднила нову: “Не перекручуйте слів і не додумуйте фактів!”.

Зауважимо, що літаки SkyUp знаходяться у Судані в межах контракту на умовах ACMI з компанією Sun Air.

ДОВІДКА. У Хартумі, столиці Судану після кількох днів напруги між збройними силами та воєнізованими силами швидкої підтримки Судану (RSF) відбулися сутички. У ЗМІ почали з’являтися повідомлення про спробу державного перевороту.