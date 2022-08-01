Представник МЗС Німеччини Крістофер Бургер заявив, що поки що немає рішення на європейському рівні, яке уможливило б припинення видачі шенгенських віз громадянам РФ.

Про це інформує німецьке мультимедійне видання DW.

Він нагадав, що з 25 лютого на рівні ЄС діє рішення ради з міжнародних відносин про часткове скасування угоди про полегшення візового режиму з РФ — особливо це стосується скасування безвізового в’їзду для власників дипломатичних паспортів та скасування полегшеної процедури для членів парламенту та уряду.

“Що стосується видачі віз, то скасування видачі шенгенських віз може бути введене лише на підставі консенсусу між усіма країнами Шенгенської угоди, а зараз такого рішення немає”, – пояснив Бургер.

Наприкінці липня уряд Естонії затвердив постанову, яка забороняє надавати російським громадянам тимчасовий дозвіл на проживання або візи з метою навчання в країні. Влада Естонії також заборонила влаштовуватися на роботу громадянам РФ та РБ у разі наявності посвідки на проживання, наданої іншою державою — членом ЄС.

Міністр закордонних справ країни Урмас Рейнсалу зазначив, що Естонія наприкінці серпня на зустрічі із главами МЗС Євросоюзу запропонує закрити росіянам в’їзд та повністю припинити видачу віз на рівні ЄС. За словами Рейнсалу, аналогічна дискусія триває в уряді Фінляндії. Крім Естонії про припинення видачі віз повідомляли Латвія та Чехія.

Глава латвійського МЗС Едгарс Рінкевич також закликав Євросоюз піти на цей крок.

“ЄС має розглядати РФ як державу-спонсорку тероризму, я повторюю пропозицію запровадити заборону на туристичні візи до ЄС для громадян РФ”, – написав він у Twitter 30 липня.

У лютому та березні з такими ж пропозиціями виступали прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та міністр у справах біженців Бельгії Семмі Махді.