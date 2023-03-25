Очільниця МЗС Нової Зеландії Наная Махута під час зустрічі зі своїм колегою Цинь Ганом у Пекіні висловила занепокоєння щодо будь-якого надання Китаєм летальної допомоги для підтримки Росії у повномасштабній війні проти України.

Про це інформує Associated Press.

Чотириденна поїздка Махути, яка розпочалася в середу, 22 березня, стала першим візитом міністерки закордонних справ Нової Зеландії до Пекіна з 2018 року. Але ця поїздка відбулася в незручний час, оскільки Сі Цзіньпін у той час перебував з візитом у Москві, щоб надати президенту РФ Володимиру Путіну дипломатичну підтримку після того, як Міжнародний кримінальний суд оголосив про ордер на його арешт.

Щодо повномасштабної війни РФ проти України, Наная Махута підтвердила своєму китайському колезі Цинь Гану, що її уряд засуджує незаконне вторгнення Росії.

Вона також сказала ексглаві МЗС Китаю Ван І, який зараз є найвищим посадовцем Комуністичної партії Китаю з питань зовнішньої політики, що мир і процвітання є очікуваннями всіх сторін. І Нова Зеландія виступає за політичне врегулювання суперечок шляхом діалогу.

Своєю чергою, Ван І сказав, що нагальним завданням є досягнення припинення вогню і відновлення мирних переговорів, і що Китай продовжуватиме відігравати конструктивну роль у просуванні політичного врегулювання.

У пресслужбі МЗС Нової Зеландії зазначили, що під час зустрічі з Цинь Ганом Наная Махута також висловила стурбованість ситуацією з правами людини в Сіньцзяні, а також ерозією свобод в Гонконгу, суперечками в Південнокитайському морі й зростанням напруженості в Тайванській протоці.

Крім того, під час зустрічі, міністри обговорили можливість візиту прем’єр-міністра Нової Зеландії Кріса Гіпкінса до Китаю у 2023 році.

Зазначимо, що Китай є найбільшим торговельним партнером Нової Зеландії, і новозеландські експортери покладаються на Пекін при купівлі молочних продуктів та інших сільськогосподарських товарів.