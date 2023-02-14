Внаслідок потужного землетрусу, що стався у Туреччині 6 лютого, загинуло 5 українців, зокрема родина із Запорізької області.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

“На жаль, внаслідок землетрусу загинули 5 громадян України, зокрема родина із Запоріжжя. Посольство вживає заходів задля підготовки репатріації тіл загиблих”, – повідомив речник МЗС.

А також додав, що найближчим часом дипломати планують евакуювати із постраждалого південного регіону Туреччини 22 громадян України.

За словами Олега Ніколенка, в зону стихійного лиха вирушає друга група консулів з України, аби на місці координувати пошуки зниклих громадян, надавати сприяння постраждалим та забезпечити евакуацію українців до інших турецьких регіонів та України.

За його словами, загалом вдалося розшукати 136 громадян та евакуювати 37. З-під завалів врятовано 10 українців. 7 вважаються зниклими, їхні пошуки тривають (2 можуть бути під завалами, до пошуку залучені наші підрозділи ДСНС). 1 особа госпіталізована, її стан стабільний.

“Наші дипломати продовжують допомагати українцям на півдні Туреччини”, – підкреслив речник МЗС України.

Зауважимо, що у Туреччині українські надзвичайники з початку робіт обстежили 381 будівлю, зруйновану внаслідок потужного землетрусу.

За даними ДСНС, українські надзвичайники продовжують пошуково-рятувальні роботи у Туреччині. Відтак упродовж минулої доби, 13 лютого, пошуково-рятувальні групи зведеного загону ДСНС обстежили 79 зруйнованих будівель та споруд.