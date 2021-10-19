Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, за яких умов Україну виключать із "зеленого списку" Євросоюзу та які потенційні обмеження очікувати.

Про це повідомляє речник МЗС Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook.

За словами представника Міністерства закордонних справ України, у разі зростання показників захворюваності на COVID-19, ЄС може ухвалити рекомендацію про виключення України зі списку країн, громадяни яких можуть здійснювати несуттєві поїздки до Євросоюзу.

Ніколенко уточнив, що безвізовому режиму нічого не загрожує, а йдеться мова саме про рекомендації для країн-учасниць Євросоюзу щодо обмежень “несуттєвих поїздок” для громадян країн, що не входять до ЄС.

“У разі ухвалення, рішення ЄС про виключення України із “зеленої зони” не скасовує безвіз, воно лише вводить тимчасові обмеження на несуттєві (туристичні) поїздки задля протидії поширенню коронавірусної хвороби. Рішення так само може бути пізніше переглянуте під час наступного оновлення списку в разі, якщо епідемічна ситуація покращиться”, – проінформував Ніколенко.

При цьому речник МЗС уточнив, що “тотального закриття кордонів”, як торік, очікувати не варто.

“Рішення не встановлює автоматично нові правила перетину кордону, а лише надає рекомендацію державам-членам Євросоюзу. Остаточне рішення про дозвіл чи обмеження того чи іншого типу поїздок громадян України кожна держава-член ЄС ухвалює окремо на національному рівні. Досвід деяких наших сусідів, які у попередні тижні вже були виключені із “зеленого списку” ЄС, демонструє, що не слід очікувати тотального закриття кордонів як торік”.

Актуальну інформацію щодо режиму в’їзду до країни ЄС можна переглянути на офіційному ресурсі МЗС для мандрівників.

Що таке “зелений список”?

“Зелений список” – це рекомендований перелік країн, громадяни яких можуть в’їжджати до країни Європейського Союзу з туристичною метою.

Список ведеться Радою ЄС – він оновлюється щодватижні та коригується в залежності від рівня епідеміологічної небезпеки у країнах, які в ньому знаходяться.

Якщо країну виключають зі списку, то це не означає, що для неї закриваються європейські кордони – адже “зелений список” це рекомендація. А безпосередні рішення приймаються на рівні кожної країни ЄС окремо.

Востаннє список переглядався 8 жовтня та містив наступні країни: Австралія, Бахрейн, Канада, Чилі, Йорданія, Кувейт, Нова Зеландія, Катар, Руанда, Саудівська Аравія, Сінгапур, Південна Корея, Україна, Об’єднані Арабські Емірати, Уругвай та Китай (за умови підтвердження взаємного відкриття кордонів).