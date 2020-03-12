Про це повідомив оперативний штаб Міністерства закордонних справ України з координації в умовах поширення COVID-19 на своїй сторінці у Facebook.
З 13 березня 2020 року США запроваджують 30-денну заборону на авіасполучення з країнами Шенгенської зони.
Зазначається, що Україна не входить до Шенгенської зони. При цьому, заборона також стосується іноземців, які відвідували країни цієї зони протягом останніх 14 днів.
“Якщо ви не перебуваєте в Шенгенській зоні та не летите з цих країн, заборони немає, лише посилений контроль”, – наголосили в МЗС.
Проте чи стосується заборона на в’їзд до США українців, що летять транзитом через країни Шенгенської зони невідомо. Наразі #Букви намагаються отримати коментар у МЗС.
Слід зазначити, що до Шенгенської зони входять 26 країн: Австрія, Бельгія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Італія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина , Словенія, Іспанія, Швеція і Швейцарія.
- Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про намір скасувати всі подорожі з території Європи терміном на 30 днів у зв’язку з пандемією коронавірусу.