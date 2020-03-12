Українців, які останні 14 днів не відвідували країни Шенгенської зони, заборона на в'їзд до США, яку президент Дональд Трамп увів у зв’язку зі спалахом коронавірусу, не стосується.

Про це повідомив оперативний штаб Міністерства закордонних справ України з координації в умовах поширення COVID-19 на своїй сторінці у Facebook.

З 13 березня 2020 року США запроваджують 30-денну заборону на авіасполучення з країнами Шенгенської зони.

Зазначається, що Україна не входить до Шенгенської зони. При цьому, заборона також стосується іноземців, які відвідували країни цієї зони протягом останніх 14 днів.

“Якщо ви не перебуваєте в Шенгенській зоні та не летите з цих країн, заборони немає, лише посилений контроль”, – наголосили в МЗС.

Проте чи стосується заборона на в’їзд до США українців, що летять транзитом через країни Шенгенської зони невідомо. Наразі #Букви намагаються отримати коментар у МЗС.

Слід зазначити, що до Шенгенської зони входять 26 країн: Австрія, Бельгія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Італія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина , Словенія, Іспанія, Швеція і Швейцарія.