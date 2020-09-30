Це випливає із заяви, яку зробив сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
“Олександр Лукашенко”, – лаконічно відповів він на відповідне запитання.
“Ви запитуєте про офіційну позицію, я вам відповідаю, що офіційна позиція – Олександр Лукашенко”, – додав Кулеба.
На запитання журналістки, чи буде Україна після 5 листопада називати Лукашенка “незаконно обраним” або “нелегітимним президентом”, Кулеба заявив:
“Дивіться, це прекрасні формулювання для медіа-заголовків, для постів у Facebook… Офіційна позиція – Олександр Лукашенко”.
(На відео – з 15:40)
Раніше Дмитро Кулеба відзначав, що таємна інавгурація Олександра Лукашенка “не означає його визнання легітимним главою держави”.
Варто зазначити, що попередній п’ятирічний термін президентських повноважень Олександра Лукашенка завершується 5 листопада цього року.
- Минулого тижня в Мінську в Палаці незалежності пройшла офіційна церемонія інавгурації Олександра Лукашенка. Це шоста за рахунком. Білоруські військовослужбовці після церемонії інавгурації присягнули на вірність народу і президенту.
- Ряд країн відмовилися визнати Олександра Лукашенка легітимним президентом. Серед них: США, Велика Британія, Канада, країни Евросоюзу.
- Після таємної інавгурації Олександра Лукашенка в Білорусі активізувалися протести. Мітинги проходили в більшості міст країни, учасників розганяли силою.
- Країни Балтії розширили санкційний список громадян Білорусі, які причетні до фальсифікації виборів і насильства проти мирних протестувальників у цій країні.
- 29 вересня стало відомо, що Велика Британія і Канада запровадили санкції проти офіційних осіб уряду Білорусі, включаючи самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.