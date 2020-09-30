Після завершення терміну останньої каденції Олександра Лукашенка як президента Білорусі (після 5 листопада) Україна планує називати його по імені, не вказуючи посади.

Це випливає із заяви, яку зробив сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Олександр Лукашенко”, – лаконічно відповів він на відповідне запитання.

“Ви запитуєте про офіційну позицію, я вам відповідаю, що офіційна позиція – Олександр Лукашенко”, – додав Кулеба.

На запитання журналістки, чи буде Україна після 5 листопада називати Лукашенка “незаконно обраним” або “нелегітимним президентом”, Кулеба заявив:

“Дивіться, це прекрасні формулювання для медіа-заголовків, для постів у Facebook… Офіційна позиція – Олександр Лукашенко”.

(На відео – з 15:40)

Раніше Дмитро Кулеба відзначав, що таємна інавгурація Олександра Лукашенка “не означає його визнання легітимним главою держави”.

Варто зазначити, що попередній п’ятирічний термін президентських повноважень Олександра Лукашенка завершується 5 листопада цього року.