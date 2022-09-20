У Міністерстві закордонних справ України заявили, що псевдореферендуми, які планують провести окупанти, не матимуть жодних юридичних наслідків та не змінять адміністративно-територіального устрою й міжнародно визнаних кордонів України.

Про це йдеться у повідомлені на офіційному сайті Міністерства закордонних справ України.

“Україна уважно стежить за намірами Російської Федерації провести так звані “референдуми” на тимчасово окупованих територіях України. Проте такі фейкові плебісцити не матимуть жодних юридичних наслідків та не змінять адміністративно-територіального устрою й міжнародно визнаних кордонів України. Ані Україна, ані міжнародна спільнота не визнають їхні нікчемні результати”, – йдеться у повідомленні.

У МЗС розглядають наміри провести псевдореферендуми, так само як і примусову паспортизацію мешканців тимчасово окупованих територій України, як чергову спробу Росії легітимізувати наслідки своєї агресивної війни проти України.

Крім того, у відомстві зазначили, що скільки б не проводила РФ незаконних голосувань на тимчасово захоплених територіях України, результат буде один: всі українські території будуть звільнені від російської окупації, а російське керівництво буде притягнуте до найсуворішої відповідальності за організований терор, воєнні злочини та злочини проти людяності на українській землі.

Також у Міністерстві закордонних справ наголосили, що особи, які будуть організовувати псевдореферендуми, стануть об’єктом кримінальних проваджень, компетентні органи України вживатимуть заходів щодо їхнього розшуку та притягнення до відповідальності.

“Україна закликає міжнародних партнерів рішуче засудити намір РФ провести протиправне голосування на тимчасово окупованих територіях України, накласти нові санкції на Росію та визнати її державою-спонсором тероризму”, – зауважили у МЗС.

Нагадаємо, що “парламент” невизнаної “Луганської Народної Республіки” проголосував за проведення референдуму про приєднання до Росії. “Закон” вже підписав так званий “голова” псевдореспубліки Леонід Пасічник.

20 вересня “депутати” невизнаної “ЛНР” одностайно проголосували за “закон” про проведення “референдуму” щодо приєднання Луганської області до складу Російської Федерації.

Вже менш ніж через годину у ЗМІ повідомили, що “закон” про “референдум” підписав і так званий “голова” невизнаної республіки Леонід Пасічник.

Згодом “перший заступник спікера парламенту ЛНР” повідомив, що “рефередум” у псевдореспубліці проведуть у період з 23 по 27 вересня.