Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям поки не відвідувати територію Білорусі до стабілізації там ситуації.

Про це заявив сьогодні на брифінгу голова МЗС Дмитро Кулеба.

“Ситуація в Білорусі залишається напруженою… Сьогодні Міністерство закордонних справ видає нову рекомендацію громадянам України утриматися від поїздок до Республіки Білорусь до стабілізації ситуації в цій країні і подальших оголошень. Я закликаю наших співвітчизників дослухатися до рекомендацій МЗС: це дозволить їм уникнути, м’яко кажучи, дуже складних ситуацій, в які вони можуть потрапити”, – наголосив Кулеба.

Він уточнив, що напередодні МЗС видав рекомендації для тих громадян України, які вже перебувають на території Білорусі.

Їм рекомендовано: проявляти підвищену увагу і обережність, уникати місць масового скупчення людей, не брати участі в демонстраціях і акціях протесту, стежити за новинами та рекомендацій місцевих органів влади.

У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію, виникнення загрози життю та здоров’ю, українцям рекомендується невідкладно звертатися на “гарячу лінію” посольства України в Республіці Білорусь (за тел.: +375 25 60 311 84) або на цілодобову “гарячу лінію” МЗС України (за тел.: + 38 044 238 16 57).

(На відео – з 5:35)