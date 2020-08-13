Про це заявив сьогодні на брифінгу голова МЗС Дмитро Кулеба.
“Ситуація в Білорусі залишається напруженою… Сьогодні Міністерство закордонних справ видає нову рекомендацію громадянам України утриматися від поїздок до Республіки Білорусь до стабілізації ситуації в цій країні і подальших оголошень. Я закликаю наших співвітчизників дослухатися до рекомендацій МЗС: це дозволить їм уникнути, м’яко кажучи, дуже складних ситуацій, в які вони можуть потрапити”, – наголосив Кулеба.
Він уточнив, що напередодні МЗС видав рекомендації для тих громадян України, які вже перебувають на території Білорусі.
Їм рекомендовано: проявляти підвищену увагу і обережність, уникати місць масового скупчення людей, не брати участі в демонстраціях і акціях протесту, стежити за новинами та рекомендацій місцевих органів влади.
У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію, виникнення загрози життю та здоров’ю, українцям рекомендується невідкладно звертатися на “гарячу лінію” посольства України в Республіці Білорусь (за тел.: +375 25 60 311 84) або на цілодобову “гарячу лінію” МЗС України (за тел.: + 38 044 238 16 57).
(На відео – з 5:35)
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