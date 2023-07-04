У МЗС РФ заявили, що не бачать підстав для продовження «зернової угоди»

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що не бачать підстав для продовження "Чорноморської зернової угоди" за посередництва ООН, термін дії якої закінчується 17 липня.

Джерело: CNN.

“Чорноморська ініціатива”, метою якої було надання допомоги нужденним країнам Африки, Азії та Латинської Америки, перетворилася на суто комерційний експорт українського продовольства в “ситі” країни”, – заявили в МЗС РФ.

В заяві міністерства закордонних справ РФ також критикується відмова Заходу послабити санкції щодо Росії.

“Очевидно, що підстав для подальшого продовження “Чорноморської ініціативи” немає”, – заявили у російському відомстві.

Угода, яка вперше була укладена за посередництва ООН і Туреччини в липні минулого року з метою гарантування безпечного проходу суден, що перевозять життєво важливе зерно з України, востаннє була продовжена в травні цього року.

Зазначимо, що з 26 червня Росія повністю зупинила реєстрацію нового флоту, що свідчить про наміри зірвати постачання продовольства на світові ринки.

29 суден, які мають експортувати 1,4 мільйона тонн продовольства переважно для 5 країн Азії та Африки, зокрема Китаю, Єгипту, Бангладешу, Туреччини, заблоковані Росією в територіальних водах Туреччини.

У червні з українських портів було експортовано лише 2 мільйони тонн. Ще 1 мільйон тонн продовольства або вантажиться, або вже частково завантажено на 13 суден – останні, які зареєстровані в “зерновій ініціативі”.

У Мінінфраструктури наголосили, що якщо не відновити реєстрацію суден, то “зернова угода” буде повністю зупинена.