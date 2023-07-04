У МЗС РФ заявили, що не бачать підстав для продовження «зернової угоди»

російсько-українська війна
18:01 Україна подає до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану за збиття літака МАУ
17:53 Літня депресія не така відома, як зимова, але все ще небезпечна: що з нею робити
17:44 Китай скасував запланований візит Борреля
17:33 На найближчому пленарному засіданні ВРУ винесуть законопроєкт про легалізацію медичного канабісу
17:19 У Києві за час дії карантину через COVID-19 перехворіли понад пів мільйона жителів
17:16 В Естонії хочуть зобов’язати перевіряти новинні програми на правдивість та неупередженість
17:05 До 10 та 13 років ув’язнення засудили двох полонених бойовиків, які допомогли РФ захопити Дебальцеве і Попасну
17:02 Швейцарія хоче взяти участь в оборонному проєкті «Sky Shield»
16:44 Росіяни завдали удару по Первомайську Харківської області: 31 поранений, зокрема 9 дітей
16:35 НАЗК внесло корпорацію Unilever до переліку міжнародних спонсорів війни
16:33 4 липня у США відзначають День незалежності: історія та традиції святкування
16:07 ЗСУ отримають американські балістичні ракети ATACMS
16:02 У червні до загального фонду держбюджету надійшло 133,7 млрд грн
15:47 Депутат Сергій Алєксєєв вийшов з-під варти під заставу в розмірі 2,264 млн грн
15:26 У Киргизстані дозволили використовувати в документах ім’я по матері замість по батькові
15:18 Італія заморозила активи російських олігархів на 2,5 мільярда доларів
14:59 Європейські країни витратили понад 43 млрд євро на прихисток для переселенців з України
14:57 Поки війна наближається до Криму, росіяни намагаються заманити туристів на окупований півострів – WP
14:56 У дружини глави Київміськбуду знайшли віллу на Лазуровому узбережжі у Франції — розслідування Bihus.Info
14:38 Нікі Мінаж разом із Дрейком і Ліл Вейном стали реперами з найбільшою кількістю хітів в історії Billboard
14:34 У МЗС України висловили протест послу Грузії через погіршення стану здоров’я Саакашвілі
14:14 Розпочалося будівництво магістральних водогонів для територій, що постраждали внаслідок теракту на Каховській ГЕС
14:11 США готуються обмежити доступ китайських компаній до хмарних сервісів, зокрема Amazon і Microsoft
14:08 1582 об’єкти культурної інфраструктури України зазнали збитків внаслідок збройної агресії РФ
13:49 Донеччина: за добу росіяни завдали 13 ударів по житловому сектору, загинула одна особа
13:38 Японія отримала дозвіл МАГАТЕ на викид радіоактивної води в океан
13:21 Російська РДГ намагалась проникнути на Сумщину: є загиблі серед цивільних
13:17 У Києві перед судом постане блогер, який заперечував російську агресію, звинувачуючи «сатанинську мафію»
13:14 Україна та НАТО започаткували Раду з управління проєктами Комплексного пакету допомоги
13:06 Генеральний секретар НАТО очолюватиме Альянс ще один рік

У МЗС РФ заявили, що не бачать підстав для продовження «зернової угоди»

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що не бачать підстав для продовження "Чорноморської зернової угоди" за посередництва ООН, термін дії якої закінчується 17 липня.

Вівторок, 4 липня 2023, 17:45
Підтримати

Джерело: CNN.

“Чорноморська ініціатива”, метою якої було надання допомоги нужденним країнам Африки, Азії та Латинської Америки, перетворилася на суто комерційний експорт українського продовольства в “ситі” країни”, – заявили в МЗС РФ.

В заяві міністерства закордонних справ РФ також критикується відмова Заходу послабити санкції щодо Росії.

“Очевидно, що підстав для подальшого продовження “Чорноморської ініціативи” немає”, – заявили у російському відомстві.

Угода, яка вперше була укладена за посередництва ООН і Туреччини в липні минулого року з метою гарантування безпечного проходу суден, що перевозять життєво важливе зерно з України, востаннє була продовжена в травні цього року.

Зазначимо, що з 26 червня Росія повністю зупинила реєстрацію нового флоту, що свідчить про наміри зірвати постачання продовольства на світові ринки.

29 суден, які мають експортувати 1,4 мільйона тонн продовольства переважно для 5 країн Азії та Африки, зокрема Китаю, Єгипту, Бангладешу, Туреччини, заблоковані Росією в територіальних водах Туреччини.

У червні з українських портів було експортовано лише 2 мільйони тонн. Ще 1 мільйон тонн продовольства або вантажиться, або вже частково завантажено на 13 суден – останні, які зареєстровані в “зерновій ініціативі”.

У Мінінфраструктури наголосили, що якщо не відновити реєстрацію суден, то “зернова угода” буде повністю зупинена.

Теги: блокування експорту зерна, воєнні злочини РФ, експорт зерна, зернова ініціатива, зернова угода, повномасштабна війна, російсько-українська війна - наслідки, чорноморська угода

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook