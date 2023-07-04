У МЗС РФ заявили, що не бачать підстав для продовження «зернової угоди»

Джерело: CNN.
“Чорноморська ініціатива”, метою якої було надання допомоги нужденним країнам Африки, Азії та Латинської Америки, перетворилася на суто комерційний експорт українського продовольства в “ситі” країни”, – заявили в МЗС РФ.
В заяві міністерства закордонних справ РФ також критикується відмова Заходу послабити санкції щодо Росії.
“Очевидно, що підстав для подальшого продовження “Чорноморської ініціативи” немає”, – заявили у російському відомстві.
Угода, яка вперше була укладена за посередництва ООН і Туреччини в липні минулого року з метою гарантування безпечного проходу суден, що перевозять життєво важливе зерно з України, востаннє була продовжена в травні цього року.
Зазначимо, що з 26 червня Росія повністю зупинила реєстрацію нового флоту, що свідчить про наміри зірвати постачання продовольства на світові ринки.
29 суден, які мають експортувати 1,4 мільйона тонн продовольства переважно для 5 країн Азії та Африки, зокрема Китаю, Єгипту, Бангладешу, Туреччини, заблоковані Росією в територіальних водах Туреччини.
У червні з українських портів було експортовано лише 2 мільйони тонн. Ще 1 мільйон тонн продовольства або вантажиться, або вже частково завантажено на 13 суден – останні, які зареєстровані в “зерновій ініціативі”.
У Мінінфраструктури наголосили, що якщо не відновити реєстрацію суден, то “зернова угода” буде повністю зупинена.
- Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у п’ятницю, 30 червня, заявив, що не бачить причин продовжувати Чорноморську зернову угоду після 17 липня та додав, що потрібно експортувати російське зерно.
- 13 червня президент країни-агресорки Володимир Путін заявив, що РФ розглядає можливість виходу з Чорноморської зернової угоди, оскільки підтримала домовленість для забезпечення відносин з “дружніми” країнами.
- Можливий вихід Росії із “зернової угоди” матиме негативні наслідки для українського експорту. В Нацбанку попереджають про ймовірність посилення тиску на гривню.