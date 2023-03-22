У МЗС РФ знову погрожують найвищим «ризиком ядерного конфлікту» за десятиліття

22 березня заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що "ризик ядерного конфлікту зараз досяг найвищого рівня за десятиліття".

Про це інформує CNN.

Рябков не захотів “вдаватися в дискусію” про те, чи велика нині ймовірність ядерного конфлікту, водночас зазначив, що “в будь-якому випадку вона вища за все, що бачили за останні десятиліття”,

Разом з тим, він повторив, що Москва не відступає “від ключових положень, доктринальних і політичних”. Заступник міністра порадив неядерним державам, особливо тим, які не приєдналися до Сполучених Штатів, “голосніше закликати до порядку політиків у західних столицях, включаючи Вашингтон”, які, за словами Рябкова, “абсолютно втратили відчуття реальності”.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що він призупиняє участь про тимчасове зупинення участі у Договорі про стратегічні наступальні озброєння під час його щорічного послання федеральним зборам, яке відбулося з великою затримкою минулого місяця.

Американський президент Джо Байден вважає, що зупинення участі Росії в останньому чинному договорі між США і Росією з контролю над ядерними озброєннями є помилкою.

22 березня в МЗС РФ заявили, що Москва “не залишить без відповіді” намір Великої Британії постачати Україні снаряди зі збідненим ураном.

Довідка. Договір про стратегічні наступальні озброєння було підписано у 2010 році. Документ обмежує стратегічні носії та ядерні боєголовки РФ і США до 700 і 1550 відповідно. Його дію можуть припинити у 2026 році, якщо цього захоче або РФ, або США.

Країни мали провести перемовини стосовно відновлення інспекцій за новим договором СНО, але їх було скасовано у листопаді 2022 року. Щодо призначення іншої зустрічі для обговорення питання сторони не домовилися.

Договір може бути продовжено строком на п’ять років, але за згодою обох сторін.