У Міністерстві внутрішніх справ розповіли про підготовку масових заворушень під Офісом президента України. Зокрема затримано експолковника Юрія Голубана, якого підозрюють в організації протесту.

Про це повідомляє 5 канал.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив про намір оголошення підозри колишньому полковнику поліції Юрію Голубану.

У 2014 році він служив в АТО, а потім на посаді командира роти спецпризначення поліції Донецької області. Згодом під тиском громадськості та журналістів проти нього відкрили справу щодо можливої держзради. Однак довести співпрацю з бойовиками СБУ не змогла і Голубана відправили на пенсію.

Монастирський припустив, що у межах слідства стануть відомі імена інших причетних до спроби організувати заворушення в центрі Києва.

Правоохоронці задокументували й надали докази переговорів про реалізацію задуму та вербування учасників заворушення. Звичайним мітингувальникам обіцяли по 800 гривень, а бойовикам, які мали б застосувати силу, палити шини та лити бутафорну кров по 2,5 тисячі доларів. Загалом на акцію видали аванс понад мільйон гривень.

Також міністр зазначив, що наразі невідомо, хто був замовником організації акції.

Про цей мітинг не було відомо місцевій владі. Заяву в КМДА щодо “мирного” протесту, який пізніше перетворився б у сутички зі штурмом Офісу президента України, повинні були надіслати зранку о 9:00.

Наразі правоохоронці готують підозру Голубану.