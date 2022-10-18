Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко у своєму Facebook.
За його словами, міністерство постійно підтримує зв’язок з іноземними посольствами, які повернулися до України після 24 лютого.
Наразі жодна установа — США, Великої Британії, Канади, ЄС та багато інших — не повідомляла про наміри виїхати за межі української території.
Також Ніколенко додав, що зараз відбувається багато неправдивих “вкидів” про функціонування іноземних дипломатичних представництв: “Здебільшого їх роблять російські джерела для того, щоб посіяти паніку”, — йдеться в повідомленні.
“Ми дуже цінуємо те, що іноземні дипломати залишаються разом з українцями в цей непростий час. Ми вдячні їм за це. Безпекова ситуація постійно змінюється, а обов’язком кожної держави є турбота про своїх громадян за кордоном. З інтенсифікацією Росією ракетних обстрілів та атак дронами-камікадзе по цивільній інфраструктурі, деякі країни поновили рекомендації для своїх громадян виїхати за межі України. Аналогічно робить і Україна, коли йдеться про загрозу для українців за кордоном”, — написав Ніколенко.
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