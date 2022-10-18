Російські джерела поширюють дезінформацію щодо намірів іноземних посольств залишити Україну. Станом на 18 жовтня жодне посольство в Україні не повідомляло про свої наміри залишити країну через безпекову ситуацію.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко у своєму Facebook.

За його словами, міністерство постійно підтримує зв’язок з іноземними посольствами, які повернулися до України після 24 лютого.

Наразі жодна установа — США, Великої Британії, Канади, ЄС та багато інших — не повідомляла про наміри виїхати за межі української території.

Також Ніколенко додав, що зараз відбувається багато неправдивих “вкидів” про функціонування іноземних дипломатичних представництв: “Здебільшого їх роблять російські джерела для того, щоб посіяти паніку”, — йдеться в повідомленні.

“Ми дуже цінуємо те, що іноземні дипломати залишаються разом з українцями в цей непростий час. Ми вдячні їм за це. Безпекова ситуація постійно змінюється, а обов’язком кожної держави є турбота про своїх громадян за кордоном. З інтенсифікацією Росією ракетних обстрілів та атак дронами-камікадзе по цивільній інфраструктурі, деякі країни поновили рекомендації для своїх громадян виїхати за межі України. Аналогічно робить і Україна, коли йдеться про загрозу для українців за кордоном”, — написав Ніколенко.