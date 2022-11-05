У Міністерстві закордонних справ України спростували звинувачення німецького політика Рольфа Мютценіха щодо буцімто внесення його "до списку терористів в Україні"

Про це сповістив речник МЗС України Олег Ніколенко у Facebook.

За його словами, в Україні “немає списку терористів”. Також Ніколенко зауважив, що проти Мютценіха не ведеться жодних проваджень.

Речник запевнив, усі заяви німецького політика про нібито переслідування з боку української влади не відповідають дійсності.

Нагадаємо, що раніше лідер фракції Соціал-демократичної партії в німецькому Бундестазі Рольф Мютценіх заявив, що українська влада внесла його до так званого “списку терористів” через підтримку “дипломатичних зусиль” у війні з Росією.