Про це сповістив речник МЗС України Олег Ніколенко у Facebook.
За його словами, в Україні “немає списку терористів”. Також Ніколенко зауважив, що проти Мютценіха не ведеться жодних проваджень.
Речник запевнив, усі заяви німецького політика про нібито переслідування з боку української влади не відповідають дійсності.
Нагадаємо, що раніше лідер фракції Соціал-демократичної партії в німецькому Бундестазі Рольф Мютценіх заявив, що українська влада внесла його до так званого “списку терористів” через підтримку “дипломатичних зусиль” у війні з Росією.
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