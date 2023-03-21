Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву розкритикував спроби Китаю виступити в ролі "миротворця" у повномасштабній війні РФ проти України, тоді як Китай продовжує "погрожувати війною" самокерованому острову.

Про це повідомляє CNN.

“Китайська Народна Республіка погрожує війною Тайваню та іншим, але хоче запропонувати мирний план Росії, яка розв’язала війну проти України. Ми не ідіоти. Хочете миру? Обидва автократи повинні негайно припинити свої погрози, агресію та експансіонізм”, – заявив міністр закордонних справ Тайваню.

Ймовірно, що Джозеф Ву згадав лідера Китаю Сі Цзіньпіна та президента Росії Володимира Путіна на тлі їхньої зустрічі, яка відбулася 20 березня і яку Пекін назвав “поїздкою миру”.

У понеділок Путін заявив, що Росія готова вивчити пропозицію Китаю щодо “врегулювання ситуації в Україні”, але західні лідери висловили скептицизм щодо ролі Пекіна як “посередника”.

У CNN зазначили, що заяви Китаю про нейтралітет були серйозно підірвані його відмовою визнати “походження конфлікту”, досі він уникав називати війну РФ в Україні вторгненням, і його дипломатичною та економічною підтримкою Москви.

Нагадаємо, що 20 березня відбулась зустріч глави КНР Сі Цзіньпіна та президента РФ Володимира Путіна.

Переговори тривали чотири з половиною години. Очікується, що завтра два лідери проведуть нові офіційні зустрічі.

Сі як глава держави з 2013 року відвідав Росію вісім разів. За останні десять років Володимир Путін та Сі Цзіньпін зустрічалися понад 40 разів у різних форматах. Перша закордонна поїздка керівника Китаю триватиме до 22 березня.

17 березня досудова палата Міжнародного кримінального суду у Гаазі, юрисдикцію якого Москва не визнає, видала ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна у зв’язку з депортацією українських дітей до Росії під час повномасштабної війни проти України. Ще один ордер на арешт видано стосовно уповноваженої з прав дитини президента Росії Марії Львової-Бєлової за тим самим звинуваченням.

В AP раніше зазначили, що плани візиту Сі Цзіньпіна з Путіним підкреслили прагнення Китаю до більшої ролі на світовій арені. Водночас зустріч засвідчила небезпеку глобальній дипломатії через виданий ордер. Пропозиція Китаю щодо “мирного плану” в Україні сталася, коли адміністрація Байдена спостерігає за кроками Пекіна, щоб посилити свою позицію у міжнародних справах.

Своєю чергою, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що візит президента Китаю Сі Цзіньпіна до Москви свідчить про намір КНР забезпечити “дипломатичне прикриття” передбачуваних звірств Росії у війні проти України.