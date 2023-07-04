Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що неспроможність Швеції запобігти акціям зі спаленням Корану викликає "занепокоєння щодо безпеки" відносно можливого вступу країни в НАТО.

Джерело: SkyNews

Минулого тижня іракський біженець спалив Коран біля мечеті в Стокгольмі. Раніше влада Швеції дала дозвіл провести демонстрацію, спалення збігається з мусульманським святом Курбан-Байрам, одним із найзначніших в ісламському календарі.

Фідан заявив, що Туреччина все одно схвалить членство Швеції, якщо нація “виконає домашнє завдання” і продовжить зусилля для розв’язання проблем Туреччини.

“Той факт, що шведська система безпеки не в змозі запобігти провокаціям і представляє імідж (країни), яка приносить НАТО проблеми, замість посилення влади, змушує нас думати про стратегічні аспекти та аспекти безпеки”, – наголосив він.

Швеція та Фінляндія відмовилися від свого десятирічного нейтралітету та подали заявку на вступ до НАТО минулого року після вторгнення Росії в Україну.

Туреччина зволікає з ратифікацією членства Швеції, звинувачуючи країну в надто м’якому ставленні до груп, які Анкара вважає загрозами своїй безпеці.

У НАТО планували приєднати Швецію до зустрічі лідерів альянсу в Литві 11-12 липня.

Для розширення Альянсу потрібне одностайне схвалення всіх існуючих членів. Туреччина та Угорщина – єдині країни, які ще не ратифікували заявку Швеції.

29 червня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган рішуче засудив “антиісламську провокацію у Швеції”, де було санкціоновано акцію зі спаленням Корану, що відбулася біля головної мечеті Стокгольма.

На початку цього року турецько-шведські відносини зазнали серйозного удару після мітингу біля турецького посольства в Стокгольмі, під час якого антиімміграційний політик підпалив копію Корану.

Інцидент викликав гнів у турецькій столиці Анкарі, де протестувальники вийшли на вулиці та у відповідь спалили шведський прапор біля посольства Швеції.

Тодішній міністр закордонних справ Туреччини, як повідомляється, звинуватив шведський уряд, заявивши, що він “взяв участь у цьому злочині, дозволивши цей мерзенний акт”.

Однак, вже 2 липня уряд Швеції засудив акцію зі спалення Корану біля головної мечеті Стокгольма, назвавши акт “ісламофобським”.

Нагадаємо, виключати збройний напад РФ на Швецію не можна. Попри те, що Росія веде повномасштабну війну проти України, можливості для дій проти Швеції є, мовиться у звіті парламентського комітету з питань оборони скандинавської країни, який мають представити громадськості вранці 19 червня під час пресконференції.

Чому НАТО потребує Швецію та Фінляндію

Обидві країни мають відносно сильні війська. Фінляндія може мобілізувати 285 000 особового складу та 650 танків. Швеція має сильні військово-повітряні сили та підводний флот, адаптований до умов Балтійського моря. Стратегічно дві країни “затикають дірку” на лінії фронту НАТО проти Росії, водночас дозволяючи альянсу спрямувати свою силу на Балтійський регіон, пояснюють у Reuters.

Фінляндія має понад 1287 км сухопутного кордону з Росією. Тож наразі довжина кордону між країнами НАТО та Росією подвоїлася, збільшившись до приблизно 2574 км.