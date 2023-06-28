Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час виступу на Конференції Головування ОБСЄ з огляду питань безпеки заявив, що окупація та ризик вчинення РФ теракту на Запорізькій АЕС ставить під загрозу весь простір ОБСЄ.

Джерело: Міністерство закордонних справ України.

“Сьогодні Росія погрожує Україні та всьому простору ОБСЄ радіаційним інцидентом на Запорізькій атомній електростанції. Що б не говорила російська пропаганда, саме Росія, і лише Росія має сьогодні мотивацію та засоби для того, щоб вчинити інцидент на ЗАЕС”, – заявив очільник МЗС України.

Також Дмитро Кулеба наголосив, що, окупувавши станцію та перетворивши її на військову базу, РФ використовує ЗАЕС, як інструмент ядерного шантажу.

“Не знаю, що ще має відбутися, щоб держави-учасниці ОБСЄ визнали очевидне: Росії не місце за цим столом”, – підкреслив міністр.

Зокрема, він нагадав, що три тижні тому Росія підірвала дамбу Каховської ГЕС, спричинивши найбільшу технологічну катастрофу в Європі за десятиліття та злочин екоциду. Цей терористичний акт вивів воєнні злочини РФ на новий щабель, а справжній масштаб його наслідків для людей та навколишнього середовища можна буде оцінити лише згодом.

Крім того, Дмитро Кулеба підкреслив, що Україна не має вибору, крім як боротися за свою свободу та відновлення територіальної цілісності. Він нагадав, що Україна має цілісне бачення відновлення справедливого та тривкого миру, яке детальне викладено у “Формулі миру” президента Зеленського.

Глава МЗС України закликав ОБСЄ до активної участі у втіленні Формули миру.

“Ми живемо у час викликів, коли дискусії без прагматичних рішень більше не працюють. Якщо ми хочемо зберегти ОБСЄ і нашу колективну відданість цінностям і принципам Гельсінського заключного акта, потрібно знайти спосіб зупинити участь Росії в ОБСЄ”, – підсумував очільник МЗС України.