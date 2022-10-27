Міністерство закордонних справ України прокоментувало заяву уповноваженої при президентові Російської Федерації з прав дитини Марії Львової-Бєлової про незаконне всиновлення нею української дитини, викраденої в Маріуполі російськими армійцями.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

Варто зазначити, що російська уповноважена також зізналася в сприянні незаконному всиновленню у РФ ще близько 350 дітей із захоплених регіонів Донбасу.

У МЗС України наголосили, що вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій України в Росію та подальше їхнє всиновлення з боку російських громадян грубо порушують законодавство України. А також Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни від 1949 року, яка передбачає зобов’язання держави-окупанта не змінювати громадянського статусу дітей, і Конвенцію ООН про права дитини від 1989 року.

Відтак на доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби МЗС України ініціює перед правоохоронними органами України відкриття провадження проти російської громадянки Львової-Бєлової, в діях якої вбачаються ознаки кримінального правопорушення.

“Закликаємо міжнародну спільноту рішуче засудити злочини Росії та її посадовців проти дітей на тимчасово окупованих українських територіях. Україна продовжить докладати максимальних зусиль, аби українські діти, незаконно вивезені та всиновлені в Росії, були повернуті до їхніх батьків або законних опікунів”, – зауважили у відомстві.

За словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, Росія незаконно вивезла з тимчасово окупованого Маріуполя вже понад 1300 дітей. Більшість із них віддали на виховання у російські сім’ї.