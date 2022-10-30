У МЗС України висловили співчуття через трагедію, яка трапилася у Сеулі під час святкування Геловіну. Внаслідок тисняви загинула 151 людина.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

“У той час, як Україна переживає власні страждання, я глибоко засмучений трагедією в Сеулі. Моє серце з тими, хто втратив своїх близьких, і я бажаю якнайшвидшого одужання пораненим. Дорогі корейські друзі, прийміть найглибші співчуття та солідарність з боку України”, — написав міністр.

The Korea Times писало, що кількість жертв під час тисняви зросло до 151 особи. У країні оголошено національний траур. Жалоба триватиме до 5 листопада. Також на честь Хелловіну скасовано усі заходи та вечірки, аби уникнути подібних випадків та з поваги до загиблих внаслідок трагедії.

Серед загиблих 19 іноземців, зокрема уродженці Китаю, Узбекистану, Норвегії та Ірану. Ще постраждали 82 особи, з яких 19 перебувають у важкому стані у лікарні. Видання зазначило, що кількість загиблих може зрости. Поліція Кореї отримала 355 повідомлень про зниклих безвісти унаслідок тисняви.

Посольство України в Республіці Корея теж висловило співчуття стосовно трагедії на Геловін. Дипломатичне відомство заявило, що вони приймають дзвінки на гарячу лінію посольства 010 7227 5696 для тих, хто розшукує своїх рідних, близьких, знайомих і друзів.

“Посольство України в Республіці Корея висловлює щирі співчуття близьким і рідним загиблих і постраждалим під час масової трагедії, що сталася під час святкування Хелловіну в Сеулі, район Ітевон”, — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що святкувати Геловін прийшли сто тисяч осіб. Свято вперше за три роки провели без карантинних обмежень, спричинених пандемією COVID-19.