Джерело: Міністерство закордонних справ України.

На виконання доручення президента України 4 липня до Міністерства закордонних справ України викликано посла Грузії в Україні Георгія Закарашвілі, якому висловлено рішучий протест у зв’язку із суттєвим погіршенням стану ув’язненого в Грузії громадянина України Міхеїла Саакашвілі.

Грузинському дипломату заявили, що таке ставлення до Міхеїла Саакашвілі є абсолютно неприйнятним. Грузинська влада має припинити знущання з громадянина України.

У зв’язку з цим послу Грузії в Україні Георгію Закарашвілі запропоновано повернутися до Тбілісі для проведення консультацій задля пошуку шляхів вирішення ситуації, що склалася.

Зокрема, українська сторона наголосила на готовності невідкладно обговорити питання повернення Міхеїла Саакашвілі до України для лікування та догляду.

Зазначимо, що вчора, 3 липня, президент України Володимир Зеленський заявив, що саме зараз Росія руками грузинської влади вбиває громадянина України Михеїла Саакашвілі.

Глава держави нагадав, що неодноразово закликав офіційний Тбілісі зупинити це знущання та домовитися про повернення Саакашвілі до України. Західні партнери у координації з Україною також пропонували різні опції порятунку.

3 липня президент доручив Міністерству закордонних справ викликати посла Грузії в Україні, висловити йому рішучий протест та запропонувати залишити Україну протягом 48 годин для проведення консультацій зі своєю столицею.

Зеленський знову закликав грузинську владу передати Україні громадянина України Михеїла Саакашвілі для необхідного лікування і догляду.

“І закликаю наших партнерів – звернутись, не ігнорувати цю ситуацію та врятувати цю людину. Жодна влада в Європі не має права страчувати людей, життя – це базова європейська цінність”, – наголосив він.

Зауважимо, третій грузинський президент Міхеїл Саакашвілі, який перебуває у в’язниці, показав, як виглядає під час дистанційного приєднання до судового засідання. На скріншотах видно, що він дуже схуд, і в нього випирають ребра.

Довідково. Саакашвілі заарештували восени 2021 року у Тбілісі після його повернення до країни, до того експрезиденту вже ухвалили заочний вирок – 6 років позбавлення волі.

Ввечері понеділка, 8 листопада, стало відомо, що колишнього президента Грузії, голову виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі екстрено відправили у невідомому напрямку гелікоптером.

Виявилося, що політика перевезли з 12-го пенітенціарного закладу (Руставська колонія) до медичного закладу для обвинувачених і засуджених №18 в місті Глдані.

Тим часом, відповідно до висновків комісійної судово-медичної експертизи, які опублікував неурядовий центр “Емпатія”, через погіршення стану здоров’я грузинському політику не можна залишатися за ґратами. Влада Грузії заявила, що не розглядатиме висновків експертизи.

У квітні 2022 року колишня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомляла про погіршення стану здоров’я Голови виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України Міхеїла Саакашвілі, якого заарештовано у Грузії.

Водночас 6 лютого Тбіліський міський суд ухвалив рішення, за яким колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі залишиться під вартою, тим самим не дозволивши політику пройти лікування за кордоном.