Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час першого в історії двосторонніх відносин візиту до Республіки Мозамбік запросив країну долучитися до втілення "Формули миру" президента Володимира Зеленського.

Джерело: МЗС України.

Під час дипломатичного турне країнами Африки міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснив перший в історії двосторонніх відносин візит до Республіки Мозамбік.

У Мапуту глава української дипломатії був прийнятий президентом Мозамбіку Філіпе Ньюзі та провів переговори із міністеркою закордонних справ та співробітництва Мозамбіку Веронікою Макамо.

Очільник МЗС України зазначив, що його візит до Мозамбіку має три основні завдання: Перше – закласти політичний фундамент для розвитку взаємовигідних відносин наших країн. Друге – обговорити втілення Формули миру Президента Володимира Зеленського. Третє – напрацювати перспективні напрями економічної співпраці.

Міністр висловив вдячність мозамбікській стороні за надання офіційної згоди на відкриття українського посольства в Мапуту, Республіка Мозамбік. Він підкреслив, що відкриття посольства відбувається в ширшому контексті ренесансу українсько-африканських відносин.

“Жодна інша країна світу не прагне миру більше, ніж Україна. Минулого року президент Володимир Зеленський запропонував “Формулу миру” — план із десяти пунктів, який допоможе встановити справедливий і тривкий мир в Україні та зміцнити глобальну безпеку. Запрошуємо Мозамбік — особливо як країну, яка нині обіймає місце непостійного члена Ради Безпеки ООН у 2023-2024 роках — приєднатися до її втілення. Це стане суттєвим внеском в захист принципів та цілей Статуту ООН”, – наголосив Дмитро Кулеба.

Також очільник МЗС України порушив питання забезпечення продовольчої безпеки в Африці, зокрема функціонування “Чорноморської зернової ініціативи”. Міністр також повідомив, що Україна готова включити Мозамбік в перелік країн, які отримують українські зернові в межах гуманітарної ініціативи президента Зеленського “Grain From Ukraine”, аби підтримати продовольчу безпеку Мозамбіку.

Водночас він наголосив на неприпустимості використання Росією продовольства як зброї.

Своєю чергою, мозамбікська сторона висловила солідарність з Україною на тлі розвʼязаної Росією війни та підтримала пропозицію Дмитра Кулеби провести під патронатом міністерств закордонних справ бізнес-форум за участі українського та мозамбікського бізнесу. Цей захід допоможе напрацювати спільні проєкти у сферах торгівлі, сільського господарства, харчової промисловості, інформаційних технологій, цифрової трансформації, фармацевтики.