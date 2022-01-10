У Міністерстві закордонних справ України засудили насильство, яке спалахнуло в Казахстані під час масштабного антиурядового протесту.

Про це пресслужба МЗС повідомила на сторінці у Facebook.

У МЗС додали, що уважно слідкують за перебігом подій у Республіці Казахстан.

“Засуджуємо насильство, яке спалахнуло у низці казахстанських міст та призвело до численних жертв. Висловлюємо співчуття у зв’язку із загибеллю казахстанців, з якими українців пов’язують багаторічні зв’язки дружби і взаємної поваги”, – йдеться у заяві пресслужби.

У міністерстві наголосили на критичній важливості вживання максимальних заходів для деескалації ситуації та уникнення подальшого насильства. Також наголосили на необхідності дотримання прав людини і забезпеченні відновлення роботи об’єктів критичної інфраструктури та систем зв’язку.

У МЗС нагадали про те, що зараз на території Казахстану розміщені іноземні війська з домінуванням російських.

“Іноземні війська мають поважати незалежність, суверенітет та національне законодавство Казахстану і міжнародне право, а їхнє перебування не повинне виходити за межі задекларованого обмеженого часового терміну”, – йдеться у дописі.

МЗС наголошує, що буде відстоювати інтереси українців у Казахстані та сприяти їхньому найскорішому поверненню додому.