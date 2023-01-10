У Міністерстві закордонних справ Великої Британії підтвердили зникнення двох волонтерів Бегшо та Перрі на території Донецької області.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на представника МЗС Сполученого Королівства.

“Ми підтримуємо родини двох британців, які зникли безвісти в Україні” — йдеться в повідомленні джерела журналістів.

Нагадаємо, що 6 січня поблизу Соледара у Донецькій області зникли двоє британських волонтерів. Йдеться про Ендрю Бегшо та Крістофера Перрі. Вони виїхали з Краматорська близько 08:00. Після чого зв’язок був втрачений.

Наразі їх розшукують правоохоронці. Повідомлення про їх зникнення надійшло до чергової частини Бахмутського райвідділу поліції 7 січня, близько 17:15.

Зараз поліція намагається встановити місцеперебування зниклих.