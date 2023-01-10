Про це повідомляє Sky News з посиланням на представника МЗС Сполученого Королівства.
“Ми підтримуємо родини двох британців, які зникли безвісти в Україні” — йдеться в повідомленні джерела журналістів.
Нагадаємо, що 6 січня поблизу Соледара у Донецькій області зникли двоє британських волонтерів. Йдеться про Ендрю Бегшо та Крістофера Перрі. Вони виїхали з Краматорська близько 08:00. Після чого зв’язок був втрачений.
Наразі їх розшукують правоохоронці. Повідомлення про їх зникнення надійшло до чергової частини Бахмутського райвідділу поліції 7 січня, близько 17:15.
Зараз поліція намагається встановити місцеперебування зниклих.
- 3 грудня п’ятеро грузинських добровольців, які билися на боці ЗСУ проти російських окупантів, загинули у боях у районі міста Бахмут на Донеччині.
- На війні проти російських окупантів загинув громадянин Великої Британії Саймон Лінгард, який приїхав на фронт добровольцем, аби стати на захист України та допомогти українському війську.