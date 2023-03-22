Про це інформує The Guardian.
Під час свого виступу на презентації міжнародної технологічної стратегії уряду в Лондоні, Клеверлі сказав, що снаряди зі збідненим ураном не є ядерними боєприпасами.
“Це не ядерні боєприпаси, це суто звичайні боєприпаси. І, звісно, ми бачили погрози від Володимира Путіна кожного разу, коли Велика Британія та наші сусіди, друзі та союзники намагалися підтримати Україну в їхньому захисті від цієї жорстокої, незаконної та невиправданої війни, яку Росія розв’язала проти України. Тому ніякої ядерної ескалації немає. Єдина країна у світі, яка говорить про ядерні питання – це Росія”, – наголосив Джеймс Клеверлі.
Зазначимо, що раніше повідомлялося, що ВеликаБританія планує постачати Україні снаряди зі збідненим ураном.
Своєю чергою, Володимир Путін заявив, що Росія “відповість”, якщо Велика Британія спорядить Україні снаряди зі збідненим ураном.
- Представники Республіканської партії США надіслали листа президенту Джо Байдену, закликаючи адміністрацію надати Україні касетні боєприпаси подвійного призначення, такі як покращені звичайні боєприпаси (DPICM).
- Начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ бригадний генерал Сергій Голубцов наголосив, що Україні необхідні “сучасні багатоцільові літаки, здатні виконувати ширший спектр завдань, аніж стара радянська техніка, яка є на озброєнні авіації Повітряних Сил”.