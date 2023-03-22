Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що в рішенні постачати Україні снаряди зі збідненим ураном "немає ядерної ескалації".

Про це інформує The Guardian.

Під час свого виступу на презентації міжнародної технологічної стратегії уряду в Лондоні, Клеверлі сказав, що снаряди зі збідненим ураном не є ядерними боєприпасами.

“Це не ядерні боєприпаси, це суто звичайні боєприпаси. І, звісно, ми бачили погрози від Володимира Путіна кожного разу, коли Велика Британія та наші сусіди, друзі та союзники намагалися підтримати Україну в їхньому захисті від цієї жорстокої, незаконної та невиправданої війни, яку Росія розв’язала проти України. Тому ніякої ядерної ескалації немає. Єдина країна у світі, яка говорить про ядерні питання – це Росія”, – наголосив Джеймс Клеверлі.

Зазначимо, що раніше повідомлялося, що ВеликаБританія планує постачати Україні снаряди зі збідненим ураном.

Своєю чергою, Володимир Путін заявив, що Росія “відповість”, якщо Велика Британія спорядить Україні снаряди зі збідненим ураном.