Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі у Twitter.

“Путіну не вдалося захопити танками українські міста, тепер він боягузливо використовує атаки безпілотниками”, — написав він.

Клеверлі зазначив, що це “відчайдушні вчинки людини, яка програє війну на полі бою”. Саме тому, як зазначив міністр, британці відправили Україні ракети протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що у Великій Британії оголосили про постачання Україні американських всепогодних керованих ракет класу “повітря — повітря” AMRAAM для систем протиповітряної оборони NASAMS.

За словами Клеверлі, Путін не зламає ані українців, ані рішучість Британії стояти поруч із ними.

Putin failed to capture Ukrainian towns and cities with tanks, now he tries cowardly drone attacks.

These are the desperate acts of a man losing a war on the battlefield.

It’s why we sent air defence missiles.

He won’t break the Ukrainians or our resolve to stand with them.

— James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) October 18, 2022