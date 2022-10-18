Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі у Twitter.

“Путіну не вдалося захопити танками українські міста, тепер він боягузливо використовує атаки безпілотниками”, — написав він.

Клеверлі зазначив, що це “відчайдушні вчинки людини, яка програє війну на полі бою”. Саме тому, як зазначив міністр, британці відправили Україні ракети протиповітряної оборони. 

Нагадаємо, що у Великій Британії оголосили про постачання Україні американських всепогодних керованих ракет класу “повітря — повітря” AMRAAM для систем протиповітряної оборони NASAMS.

За словами Клеверлі, Путін не зламає ані українців, ані рішучість Британії стояти поруч із ними.