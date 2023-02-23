МЗС України відкинуло звинувачення міністерства закордонних справ Китаю, що американська зброя, яку передають ЗСУ, нібито опиняється в руках злочинних угруповань в Європі та інших регіонах через контрабанду.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

“Категорично відкидаємо інсинуації про нібито контрабанду західної зброї з України”, – йдеться у дописі.

Ніколенко наголосив, що Україна має ефективну систему контролю за отриманням та використанням зброї, яка повністю виключає можливість її незаконного вивезення. Він також заявив, що Росія вкладає значні ресурси в дезінформацію, аби підірвати міжнародну військову допомогу Україні та довіру з боку партнерів.

Речник закликав КНР не бути інструментом в руках російської пропаганди.

“Закликаємо китайську сторону керуватися виключно фактами та не бути інструментом в руках російської пропаганди”, – додав Олег Ніколенко.