Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.
“Категорично відкидаємо інсинуації про нібито контрабанду західної зброї з України”, – йдеться у дописі.
Ніколенко наголосив, що Україна має ефективну систему контролю за отриманням та використанням зброї, яка повністю виключає можливість її незаконного вивезення. Він також заявив, що Росія вкладає значні ресурси в дезінформацію, аби підірвати міжнародну військову допомогу Україні та довіру з боку партнерів.
Речник закликав КНР не бути інструментом в руках російської пропаганди.
“Закликаємо китайську сторону керуватися виключно фактами та не бути інструментом в руках російської пропаганди”, – додав Олег Ніколенко.
- 22 лютого заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що Китай “матиме наслідки”, якщо надасть смертельну військову допомогу Росії у її війні проти України.
- За інформацією ЗМІ, західні країни мають розвідувальні дані про те, що Пекін може припинити своє самовстановлене обмеження на постачання зброї Москві.