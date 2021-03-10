Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у своєму Twitter-акаунті.
Так, напередодні Ліон розкритикував рішення Тернопільської міської ради щодо присвоєння місцевому стадіону імені головнокомандувача Української повстанської армії (УПА) Романа Шухевича і зажадав його скасування.
У МЗС України заявили, що збереження національної пам’яті українського народу залишається одним з пріоритетів державної політики України, а дискусії у цій сфері мають проходити на рівні істориків.
“Натомість дипломатам слід працювати над зміцненням відносин дружби і взаємної поваги між народами, а не навпаки”, – наголосив Ніколенко.
Збереження національної пам’яті українського народу залишається одним з пріоритетів державної політики України. Дискусії у цій сфері мають проходити на рівні істориків. Натомість дипломатам слід працювати над зміцненням відносин дружби і взаємної поваги між народами, а не навпаки https://t.co/6VowQQUOiS
— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 10, 2021
- 1 січня 2021 року у Києві відбулася традиційна хода зі смолоскипами до річниці дня народження одного з головних ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття Степана Бандери.
- Посол Ізраїлю в Україні Йоель Ліон засудив заходи на честь дня народження Степана Бандери, закликавши українців “не прославляти колаборантів нацистського режиму” і “примиритися зі своїм минулим”.