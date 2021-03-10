У Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяву посла Ізраїлю Йоеля Ліона щодо стадіону імені Шухевича, зазначивши, що дипломати повинні працювати над зміцненням дружби та взаємної поваги між українським та ізраїльським народами, а не навпаки.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у своєму Twitter-акаунті.

Так, напередодні Ліон розкритикував рішення Тернопільської міської ради щодо присвоєння місцевому стадіону імені головнокомандувача Української повстанської армії (УПА) Романа Шухевича і зажадав його скасування.

У МЗС України заявили, що збереження національної пам’яті українського народу залишається одним з пріоритетів державної політики України, а дискусії у цій сфері мають проходити на рівні істориків.

“Натомість дипломатам слід працювати над зміцненням відносин дружби і взаємної поваги між народами, а не навпаки”, – наголосив Ніколенко.

Збереження національної пам’яті українського народу залишається одним з пріоритетів державної політики України. Дискусії у цій сфері мають проходити на рівні істориків. Натомість дипломатам слід працювати над зміцненням відносин дружби і взаємної поваги між народами, а не навпаки https://t.co/6VowQQUOiS — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 10, 2021