Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у своєму Twitter-акаунті.

Так, напередодні Ліон розкритикував рішення Тернопільської міської ради щодо присвоєння місцевому стадіону імені головнокомандувача Української повстанської армії (УПА) Романа Шухевича і зажадав його скасування.

У МЗС України заявили, що збереження національної пам’яті українського народу залишається одним з пріоритетів державної політики України, а дискусії у цій сфері мають проходити на рівні істориків.

“Натомість дипломатам слід працювати над зміцненням відносин дружби і взаємної поваги між народами, а не навпаки”, – наголосив Ніколенко.

  • 1 січня 2021 року у Києві відбулася традиційна хода зі смолоскипами до річниці дня народження одного з головних ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття Степана Бандери.
  • Посол Ізраїлю в Україні Йоель Ліон засудив заходи на честь дня народження Степана Бандери, закликавши українців “не прославляти колаборантів нацистського режиму” і “примиритися зі своїм минулим”.