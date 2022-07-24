Речник МЗС Олег Ніколенко відповів на заяви прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо того, що санкції ЄС проти Росії не спрацювали. Він зазначив, що якби вони були неефективними, то у РФ не витрачали б багато ресурсів для дискредитації обмежень та надання зброї Україні.

Про це повідомив речник у Facebook.

Речник міністерства заявив, що прем’єр Угорщини поновив риторику про неефективність санкцій ЄС проти РФ. Це сталося на наступний день після візиту міністра закордонних справ Угорщини до Москви. Під час неї просили збільшити обсяги постачання російського газу.

За словами Олега Ніколенка, риторика щодо “санкції не похитнули РФ” є класичним прикладом російської пропаганди. Вони суттєво зменшили здатність російської воєнної машини вести війну проти України.

Він вважає, що важливо усвідомити, що Європа опинилася в економічній кризі через гібридну війну РФ, а не через санкції. Одним з важелем тиску у Кремлі використовують енергоносії та підвищення цін на них.

“Росія завдає ударів по Україні крилатими ракетами, а по Європі – захмарними цінами на газ. Це все – елементи одного російського плану, який має на меті підірвати мир та добробут у європейських країнах”, – наголосив Ніколенко.

Якщо Європа заплющить очі на воєнні злочини в Україні, то миру країни не досягнуть. Москва не зупиниться, поки не зруйнує європейський порядок, заснований на демократичних цінностях.

“Марно сподіватися, що поступки або задобрювання спонукатимуть Кремль вгамувати свої агресивні апетити. Без миру та стабільності в Україні не буде миру та стабільності ні в Угорщині, ні в Європі загалом”, – наголосив речник МЗС.

Стратегія Європи має полягати на рішучих діях та єдності. Саме завдяки цьому країни можуть притягнути РФ до відповідальності за її злочини та зупинити війну. Речник МЗС висловив подяку європейським партнерам за непоступливу позицію.