Національне антикорупційне бюро заявило, що їх розслідування щодо закупівлі вакцин проти коронавірусу не може зашкодити перебігу закупівлі та початку вакцинації.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

“Сам факт початку розслідування не є доказом вини або ж підтвердженням вчинення злочину. І він жодним чином не може скласти перешкод для закупівель вакцин”, – наголосили в НАБУ.

Розслідування почали на підставі заяви гендиректора держпідприємства “Медзакупівлі” Арсена Жумаділова.

У бюро пояснили, що детективи зараз перевіряють наявність або відсутність складу кримінального злочину. Також в НАБУ наголосили, що не проводили жодних слідчих дій, які могли б перешкодити закупівлі вакцини.

“”НАБУ й надалі досліджуватиме факти можливих зловживань у всіх соціально значущих сферах суспільного життя і радить топпосадовцям, підслідним бюро, не маніпулювати фактами, натомість ефективно виконувати покладені на них обов’язки. Просимо всіх дотичних до цього розслідування осіб та організацій утримуватися від розголошення відповідної інформації. Вчиняючи інакше, ви не лише шкодите розслідуванню, розголошуючи його таємницю, а й реально можете своїми діями та коментарями спричинити шкоду інтересам держави та суспільства”, – додали в бюро.

Перед цим міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що розслідування НАБУ щодо закупівлі вакцин проти коронавірусу — це спроба зриву кампанії з вакцинації в Україні. За його словами, такі дії негативно впливають на переговори з виробниками вакцин.

10 лютого Національне антикорупційне бюро України почало розслідування щодо закупівлі вакцин від коронавірусу. Деталей розслідування і назв не уточнили. Справу відкрито в лютому 2021 року.