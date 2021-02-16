Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
“Сам факт початку розслідування не є доказом вини або ж підтвердженням вчинення злочину. І він жодним чином не може скласти перешкод для закупівель вакцин”, – наголосили в НАБУ.
Розслідування почали на підставі заяви гендиректора держпідприємства “Медзакупівлі” Арсена Жумаділова.
У бюро пояснили, що детективи зараз перевіряють наявність або відсутність складу кримінального злочину. Також в НАБУ наголосили, що не проводили жодних слідчих дій, які могли б перешкодити закупівлі вакцини.
“”НАБУ й надалі досліджуватиме факти можливих зловживань у всіх соціально значущих сферах суспільного життя і радить топпосадовцям, підслідним бюро, не маніпулювати фактами, натомість ефективно виконувати покладені на них обов’язки. Просимо всіх дотичних до цього розслідування осіб та організацій утримуватися від розголошення відповідної інформації. Вчиняючи інакше, ви не лише шкодите розслідуванню, розголошуючи його таємницю, а й реально можете своїми діями та коментарями спричинити шкоду інтересам держави та суспільства”, – додали в бюро.
Перед цим міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що розслідування НАБУ щодо закупівлі вакцин проти коронавірусу — це спроба зриву кампанії з вакцинації в Україні. За його словами, такі дії негативно впливають на переговори з виробниками вакцин.
10 лютого Національне антикорупційне бюро України почало розслідування щодо закупівлі вакцин від коронавірусу. Деталей розслідування і назв не уточнили. Справу відкрито в лютому 2021 року.
- Наприкінці грудня минулого року стало відомо, що Міністерство охорони здоров’я уклало контракт про постачання в Україну китайської вакцини виробництва компанії Sinovac Biotech проти коронавірусу COVID-19. Зазначалося, що Україна повинна отримати 1,913 млн доз вакцини.
- Україна попередньо заплатила за вакцину 964 млн гривень (за ціною 504 гривні за дозу). При цьому голова ДП “Медичні закупівлі України” Арсен Жумаділов розповів про зволікання МОЗ із закупівлями вакцин проти коронавірусу, а також про те, що вакцину можна було закупити дешевше.
- Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна домовилася про прямі поставки вакцини від китайської компанії Sinovac Biotech ще до її офіційної реєстрації, оскільки це “дійсно надійна вакцина від досвідченої компанії”.
- Згодом з’явилася інформація, що розроблена китайською компанією Sinovac Biotech вакцина має загальну ефективність 50,38% (за підсумками тестування в Бразилії). У зв’язку з цим Максим Степанов заявив, що, згідно з контрактом, ефективність вакцини Sinovac повинна становити не менше 70%, і запевнив, що в іншому випадку нашій країні повернуть гроші.