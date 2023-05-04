Кандидатка на посаду заступника керівника управління зовнішніх зав’язків в НАБУ Ольга Комарова заявила, що незважаючи на те, що вона "чесно" пройшла конкурс, не отримає посаду, і розповіла про "секретного політтехнолога" у бюро.

Про це вона написала на сторінці у Facebook.

“Приблизно зараз я мала б повідомити, що маю нову роботу, бо пройшла конкурс на посаду заступника керівника управління зовнішніх зв’язків в НАБУ. Але цього не станеться. Попри те, що я чесно пройшла відкритий конкурс, заступниця директора НАБУ Поліна Лисенко повідомила мені особисто, що я не працюватиму”, – йдеться в дописі.

Кандидатка на посаду пояснила, що Лисенко запросила її на зустріч, де повідомила про два можливих варіанти подальшого розвитку подій: Комарову просто не призначить директор НАБУ; або ж її призначать, однак через день звільнять, бо посаду планують скоротити.

На думку самої Комарової, кожна нова команда НАБУ придумує власну реорганізацію, щоб “завести своїх людей і позбавитися від не своїх”. Відтак, підтвердженням цього, на переконання Комарової, є те, “що з приходом Поліни Лисенко в НАБУ з’явився політтехнолог”.

За словами кандидатки, йдеться про Василя Самохвалова, якого найняли на посаду без конкурсу, і якого сама Лисенко називає “піарником” і каже, що він працює на гроші донорів.

“Я розчарована і мені дуже гидко. Вважаю, що ця ситуація має стати предметом розслідування внутрішнього контролю НАБУ, як мінімум. А взагалі, громадськості час запустити свої здібності зцілювати державні органи, які захворіли. Таке враження, що тут з’явилася ракова пухлина. Поки перша стадія. Якщо не видалити, то загине весь орган”, – резюмувала Комарова.

Водночас, “Українська правда” звернулась з цього приводу по коментар до НАБУ. Поліна Лисенко підтвердила, що мала діалог з кандидаткою на посаду Комаровою і повідомила, що в тому управлінні вже є 6 керівників.

“Я їй сказала, що у нас планується реорганізація, тому я хочу по-людськи поговорити. Бо у нас на 13 осіб в управлінні 6 керівників – це ненормально. Коли вона почала говорити про політтехнолога, я сказала, що ніякого політтехнолога у нас немає”, – відзначила Лисенко.

Крім того, згідно зі словами Лисенко, зважаючи на досвід журналістки Комаровій запропонували співпрацювати з НАБУ як експерт, проте вона відмовилась, наполягаючи, що її цікавить лише державна служба.

Голова НАБУ Семен Кривонос, своєю чергою, розповів, що бюро має два важливих блоки − адмінапарат (юрзабезпечення, комунікації, кадри, фінанси) і так званий силовий блок, завдання якого полягає у проведенні досудових розслідувань і виявленні злочинів. Зважаючи на це, Кривонос вирішив “провести реорганізацію і певні вакантні посади з адмінапарату перемістити в силовий блок”.

Йдеться про оптимізацію штату, завдяки якій звільняться приблизно 20-22 вакансії для детективів. Зокрема, в управлінні комунікацій планують скоротити 3 посади, однак рішення щодо реорганізації ще перебуває на стадії обговорення.

“Жодних політтехнологів у нас немає, як і немає ніякого радника, не передбаченого законом”, – додав Кривонос.