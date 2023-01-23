Про це повідомило у Telegram Національне антикорупційне бюро.

Згідно з повідомленнями, інформація, поширена українськими ЗМІ, була їм відома. Дані досліджували у межах кримінального провадження,  розпочатого за власними напрацюваннями НАБУ та САП ще до оприлюднення даних в медіа.

“З-поміж іншого, слідство перевіряє закупівлі на понад 13 мільярдів гривень”, – йдеться у повідомленні.

Попередня правова кваліфікація – ч. 5 ст. 191 КК України. Розслідування триває. Інші деталі становлять таємницю слідства.