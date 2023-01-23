У НАБУ заявили, що слідчі розпочали перевірку закупівель харчових продуктів для ЗСУ, яке здійснювало Міністерством оборони України, ще до публікації в українських медіа.

Про це повідомило у Telegram Національне антикорупційне бюро.

Згідно з повідомленнями, інформація, поширена українськими ЗМІ, була їм відома. Дані досліджували у межах кримінального провадження, розпочатого за власними напрацюваннями НАБУ та САП ще до оприлюднення даних в медіа.