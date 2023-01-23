Про це повідомило у Telegram Національне антикорупційне бюро.
Згідно з повідомленнями, інформація, поширена українськими ЗМІ, була їм відома. Дані досліджували у межах кримінального провадження, розпочатого за власними напрацюваннями НАБУ та САП ще до оприлюднення даних в медіа.
“З-поміж іншого, слідство перевіряє закупівлі на понад 13 мільярдів гривень”, – йдеться у повідомленні.
Попередня правова кваліфікація – ч. 5 ст. 191 КК України. Розслідування триває. Інші деталі становлять таємницю слідства.
- В українських ЗМІ поширилася інформація, що Міністерство оборони підписало контракт на закупівлю продуктів, де деякі з них коштують дорожче, аніж у супермаркетах. Саме відомство назвало інформацію введенням в оману та маніпуляцією.
- За інформацією українських ЗМІ, Міністерство оборони підписало контракт на послуги організації харчування військових у 2023 році, відповідно до якого деякі продукти закуповуються дорожче, аніж вони коштують у супермаркетах.
- Глава Міноборони України Олексій Резніков прокоментував поширену інформацію про закупівлю харчових продуктів для ЗСУ нібито за завищеними цінами. Він пояснив, що у 2023 році на забезпечення харчування передбачено десятки мільярдів гривень, і Міноборони не здійснює закупівлю окремих продуктів.