Про це повідомляє ВВС.
Левів знайшли працівники парку.
У Департаменті дикої природи Уганди (UWA) заявили, що це може бути справа рук браконьєрів, але доказів поки немає.
На місці події наразі працюють екологи й місцева поліція. Ведеться офіційне розслідування.
Унікальність левів, які живуть в цьому парку, полягає в тому, що вони можуть лазити по деревах.
Менеджер зі зв’язків з громадськістю UWA Башир Ханг сказав, що у відомстві “засмучені” цими вбивствами, оскільки природний туризм є важливою частиною економіки Уганди, становить близько 10% ВВП і відіграє життєво важливу роль у збереженні тварин.
“UWA рішуче засуджує незаконне вбивство диких тварин, тому що це нелише негативно позначається на нашому туризмі, а й на отриманні доходів, які підтримують збереження і громадську роботу на наших територіях, що охороняються”, – сказав він.
Працівники парку припускають, що левів могли отруїти. Подібний інцидент стався у 2018 році. Тоді в результаті отруєння загинули 11 левів, зокрема 8 дитинчат. Ще один випадок був у 2010 році, коли через отруєння померли 5 левів.
- В зоопарку міста Мехелен з клітки втекла левиця, тому працівникам звіринця довелося її усипити.