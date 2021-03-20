Про це повідомляє ВВС.

Левів знайшли працівники парку.

У Департаменті дикої природи Уганди (UWA) заявили, що це може бути справа рук браконьєрів, але доказів поки немає.

На місці події наразі працюють екологи й місцева поліція. Ведеться офіційне розслідування.

Унікальність левів, які живуть в цьому парку, полягає в тому, що вони можуть лазити по деревах.

Менеджер зі зв’язків з громадськістю UWA Башир Ханг сказав, що у відомстві “засмучені” цими вбивствами, оскільки природний туризм є важливою частиною економіки Уганди, становить близько 10% ВВП і відіграє життєво важливу роль у збереженні тварин.

“UWA рішуче засуджує незаконне вбивство диких тварин, тому що це нелише негативно позначається на нашому туризмі, а й на отриманні доходів, які підтримують збереження і громадську роботу на наших територіях, що охороняються”, – сказав він.

Працівники парку припускають, що левів могли отруїти. Подібний інцидент стався у 2018 році. Тоді в результаті отруєння загинули 11 левів, зокрема 8 дитинчат. Ще один випадок був у 2010 році, коли через отруєння померли 5 левів.