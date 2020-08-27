Компанія НАК "Нафтогаз України" анонсувала підвищення ціни на газ для побутових споживачів (для своїх клієнтів) у вересні.

Відповідне повідомлення опубліковано на сайті компанії.

Так, ціна на природний газ в рамках тарифу “Місячний” становитиме у вересні 4,7 грн/куб. м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки). Це на 1,46 грн/куб. м перевищує серпневу ціну (або приблизно на 45 %).

У рамках тарифу “Річний” ціна газу з 1 по 15 вересня, як і в серпні, становитиме 4,73 грн/куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (доставлення).

Але з 16 по 30 вересня включно ціна тарифу становитиме 5,24 грн/куб. м (подорожчає приблизно на 10 %).

У “Нафтогазі” пояснюють зростання цін підвищенням вартості газу на європейських газових хабах (яке традиційно відбувається напередодні опалювального сезону).

“Водночас цього року збільшення цін є відносно помірним, враховуючи великі запаси газу в українських підземних сховищах газу”, – наголосили в компанії.

У “Нафтогазі” нагадують, що тариф “Річний” допомагає застрахуватися від зростання цін на газ у період високих цін (опалювальний сезон). Всі охочі в рамках цього тарифу можуть зафіксувати ціну газу на 12 місяців і платити рівними частинами протягом року.

“Перед переходом на тариф “Річний” для клієнта буде розраховано рекомендований річний обсяг споживання газу – або на основі історичних даних за останні 12 місяців, або на основі споживацького профілю (тільки газова плита; газова плита і бойлер; котел та/або газова плита, бойлер)”, – йдеться в повідомленні.

Тариф “Місячний” передбачає щомісячну післяплату за спожитий газ.

У “Нафтогазі” уточнили, що не встановлюють ціни на газ для всіх побутових споживачів в Україні.

“Ми займаємо лише 2 % ринку постачання газу населенню. 70 % ринку належать газзбутам однієї групи відомого олігарха, решта – іншим постачальникам. Єдиної ціни на газ більше немає. Ні Уряд, ні “Нафтогаз” не встановлюють ціни для всіх українців! Кожен постачальник газу формує тарифи для своїх клієнтів. Кожен українець може обрати постачальника за найвигіднішою пропозицією. Наша газопостачальна компанія “Нафтогаз України” пропонує тарифи тільки для своїх клієнтів”, – відзначається в повідомленні компанії в Facebook.