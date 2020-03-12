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У «Нафтогазі» анонсували зниження ціни на газ для населення у березні

У НАК “Нафтогаз України“ анонсували зниження ціни на газ для населення у березні 2020 року.

Четвер, 12 березня 2020, 11:36

Про це повідомила пресслужба “Нафтогазу“.

“Ціна на газ для населення вже зараз найнижча з квітня 2016 року, і в березні знизиться ще. Це не зважаючи на девальвацію, інфляцію і зростання середньої заробітної плати“, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у газовому питанні Україна більше не залежить від Росії.

“Газпром“ свого часу відмовився продавати нам газ на конкурентних умовах? Ну ок, є інші. Зима була теплою, і ціна впала на ринку ЄС? Вона автоматично падає і тут. Жодних урядових поїздок на поклон за знижками не потрібно“, – пояснили в “Нафтогазі“.

Також наголошується, що Надходжень від “Нафтогазу“ із запасом вистачає на фінансування субсидій.

“Більше того, ми допомагаємо уряду закривати дефіцит по інших статтях. У грудні 2019, наприклад, аванс від “Нафтогазу” закрив 1/3 дефіциту“, – додали в пресслужбі.

Теги: газ, Нафтогаз України

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