Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

“У нашій команді, яка вже п’ять років протистоїть “Газпрому” в міжнародних судах, а тепер працює над новими договорами щодо транзиту газу — є християни західного обряду, зокрема чимало міжнародних юристів. Сьогодні вони також мають свято, і абсолютно зрозуміле бажання провести ці дні в колі сім’ї. Саме тому вони зроблять невелику паузу в роботі”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у четвер, 26 грудня, команди “Нафтогазу” та “Газпрому” зустрінуться, аби остаточно погодити умови договорів.

“Кожна сторона має свої проєкти договорів, а ось підписати потрібно лише один комплект. Власне 26 грудня ми й будемо працювати над спільним варіантом. Ще раз наголошу, що спільний варіант не означає, що передбачаються суцільні поступки з нашого боку. Ми в жодному разі не дамо поступитися національними інтересами України”, – пояснив Вітренко.

Він також висловив надію на те, що Україні вдасться погодити умови договорів та завершити цей процес уже в п’ятницю, 27 грудня.