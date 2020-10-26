Про це повідомляє “Нафтогаз” у Facebook.

“Поступово розпочинається опалювальний сезон, а з ним зростає попит на газ. Це призвело до зростання цін на європейських хабах, які, за розпорядженням уряду, використовуються для розрахунку ціни газу для виробників тепла. Буквально за місяць ціна газу в Європі зросла на 26%, а отже — довелось переглянути ціну газу для українських виробників тепла на жовтень”, – йдеться у повідомленні.

У “Нафтогазі” зазначили, що прогнози вказують, що у листопаді-грудні варто очікувати подальшого подорожчання газу.

“Але значні запаси у підземних сховищах України та Європи утримають ціни від стрімкого зростання”, – підкреслили в компанії.