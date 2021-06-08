Про це розповідають #Букви із посиланням на відповідь “Нафтогазу”.

1 червня повідомлялося, що колишня заступниця очільника Міністерства закордонних справ та радниця голови правління “Нафтогазу” Олена (Лана) Зеркаль, яка стала радницею міністра енергетики Германа Галущенка, не отримуватиме зарплатню на новому місці роботи.

“Запитувана вами персоніфікована інформація щодо розміру заробітної плати, з усіма надбавками і преміями (бонусами) колишньої радниці голови правління компанії є конфіденційною інформацією в розумінні статей 6 та 7 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, – йдеться у відповіді.

У НАК зазначили, що відомості про зарплату можна поширювати лише за згодою особи, про яку запитують дані: “Така інформація про фізичну особу та членів її сім’ї є конфіденційною і може бути поширена тільки за їхньою згодою, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини”, статті 302 Цивільного кодексу України, частини 5 статті 6 Закону України “Про захист персональних даних”. Така інформація є конфіденційною, поширення якої без згоди суб’єкта персональних даних може вважатися втручанням в особисте життя таких осіб в розумінні статті 32 Конституції України”.