Про це повідомляє ділове видання Bloomberg.
Минулого року Boeing очікував, що протягом наступних двох десятиліть російські клієнти придбають понад 1500 реактивних літаків.
“Для нас це не цільовий ринок”, — зазначив віце-президент компанії з комерційного маркетингу Даррен Халст.
Boeing також скоротив свої очікування щодо річного зростання пасажиропотоку з 4 до 3,8%.
Проте очікується, що продажі нових реактивних літаків будуть стабільними протягом наступного десятиліття, оскільки авіакомпанії розширять свій флот, щоб задовольнити попит на авіаперельоти, який усе ще зростає після пандемії. У Boeing заявили, що до 2031 року авіакомпаніям знадобиться 19 575 нових літаків у порівнянні з 19 330 літаками, запланованими минулого року, до 2030 року.
Євросоюз та США ввели санкції проти російської авіаційної галузі після початку повномасштабної війни РФ в Україні. До кінця березня російські перевізники мали розірвати лізингові контракти та повернути судна власникам. Однак російська влада заявила, що не віддасть літаки.
Зараз росіянам недоступні прямі перельоти до більшості країн світу: прямим рейсом можна вирушити лише до 19 держав.
- Нагадаємо, деякі російські авіакомпанії думають про створення турецьких перевізників. Для того, щоб обійти санкції, які не дозволяють їм орендувати літаки та мати доступ до об’єктів технічного обслуговування й ремонту після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
- Раніше Туреччина створила авіаперевізників, які обслуговуватимуть виключно росіян, задля того, аби РФ та Туреччина змогли оминути санкції ЄС та США й відновити туристичний бізнес в країні. Новостворені компанії літатимуть лише до Росії, отже уникатимуть ризиків.
- Азербайджан закрив свій повітряний простір для російських військових літаків. Тепер вони змушені летіти із Сирії над Іраном та Каспійським морем на шляху до Ростова.