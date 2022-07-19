Американська авіабудівна корпорація Boeing до 2041 року планує передати клієнтам 41 170 нових літаків. Водночас прогноз американського виробника виключає будь-які майбутні потенційні постачання покупцям у РФ, яка фактично закрита від світового аерокосмічного ринку через широкі санкції, запроваджені США та іншими країнами після її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє ділове видання Bloomberg.

Минулого року Boeing очікував, що протягом наступних двох десятиліть російські клієнти придбають понад 1500 реактивних літаків.

“Для нас це не цільовий ринок”, — зазначив віце-президент компанії з комерційного маркетингу Даррен Халст.

Boeing також скоротив свої очікування щодо річного зростання пасажиропотоку з 4 до 3,8%.

Проте очікується, що продажі нових реактивних літаків будуть стабільними протягом наступного десятиліття, оскільки авіакомпанії розширять свій флот, щоб задовольнити попит на авіаперельоти, який усе ще зростає після пандемії. У Boeing заявили, що до 2031 року авіакомпаніям знадобиться 19 575 нових літаків у порівнянні з 19 330 літаками, запланованими минулого року, до 2030 року.

Євросоюз та США ввели санкції проти російської авіаційної галузі після початку повномасштабної війни РФ в Україні. До кінця березня російські перевізники мали розірвати лізингові контракти та повернути судна власникам. Однак російська влада заявила, що не віддасть літаки.

Зараз росіянам недоступні прямі перельоти до більшості країн світу: прямим рейсом можна вирушити лише до 19 держав.