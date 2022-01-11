У ВООЗ стверджують, що вірус стає домінуючим у Західній Європі та на Балканах. Його легко можуть підхопити люди, двічі вакциновані проти коронавірусу.

Про це повідомляє європейський інформаційний телеканал Euronews.

У Європейському регіоні у перший тиждень 2022 року зареєстрували понад 7 мільйонів ​​випадків COVID-19, при цьому штам Omicron починає домінувати.

“Тож невдовзі він може заполонити більш як половину Європи”, – заявив голова Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Ханс Клюге.

За його словами, Omicron є “новою приливною хвилею із заходу на схід”. Ця хвиля, як стверджує фахівець ВООЗ, вже охопила 53 країни, за якими спостерігає організація.

“Станом на 10 січня, 26 країн повідомляють, що більше одного відсотка їх населення заражається COVID-19 щотижня”, – сказав Клюге.

Він зазначив, що уже 50 країн повідомили про випадки зараження штамом Omicron.

“Цей варіант швидко стає домінуючим вірусом у Західній Європі і зараз поширюється на Балканах. За таких темпів Інститут показників та оцінки здоров’я прогнозує, що понад 50% населення в регіоні буде інфіковано у найближчі шість-вісім тижнів”, – додав він.

Експерт сказав, що дослідження показали, що Omicron є набагато заразнішим, ніж вихідний штам вірусу або варіант Delta, а також стійкішим до лікування. При цьому у повністю вакцинованих людей – більше шансів заразитися або повторно заразитися.

Клюге пояснив, що це пов’язано з тим, що його мутації “дозволяють йому легше прикріплюватися до людських клітин”.