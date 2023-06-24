Джерело: ГУР МОУ з посиланням на заяву Вадима Скібіцького.

“У найближчі 2-3 місяці будуть активні бойові дії. Як наступального, так і оборонного характеру. Наша стратегічна мета і ціль – це звільнення всіх наших територій. росіяни ж будуть намагатися все ж таки виконати ті завдання, щоб сказати, чи закінчили вони свою “спеціальну військову операцію”, чи не закінчили”, – сказав представник ГУР МО України.

За його оцінкою, найближчим часом росіяни не зможуть вийти на адмінкордони Донеччини та Луганщини, що залишається однією з цілей ворога.

Крім того, Вадим Скібіцький описав труднощі держави-агресорки: Росія намагається поповнювати ліквідований на війні в Україні особовий склад, але масштаби прихованої мобілізації не такі, як були восени 2022 року.

Водночас у РФ є й серйозніші проблеми: “Усі нові частини противник намагається дуже швидко озброїти. Це не виходить… Постає питання не тільки в людях – постає питання в сучасному озброєнні, а не тому, яке зберігається на складах РФ після розвалу Радянського Союзу. Воно потребує дуже багато вкладень для приведення до нормального бою”, – пояснив представник української розвідки.