російсько-українська війна
19:49 Основні зусилля росіяни зосереджують на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – Генштаб
19:36 У найстаршої матері України вилучили 12-річну доньку – дитина заявила про фізичне та психологічне знущання
19:20 Boeing ліквідує свою дочірню компанію в Білорусі
19:04 Відновили прямий діалог – речник президента повідомив деталі розмови між главами України та Китаю
18:58 За напад на готель і вимагання 100 грн львів’янину загрожує 15 років ув’язнення
18:42 Україна розпочинає будівництво системи захисту критичної інфраструктури – Держспецзв‘язку
18:11 Вибухи на військових об’єктах РФ у тимчасово окупованому Криму не порушують умов «зернової угоди» – ГУР
18:01 Проєкт «Книжки без кордонів» представлено вже в 37 країнах світу – Зеленська
17:48 У мережі виявили інтерпретацію пісні «Фортеця Бахмут» за участі держсекретарки МОЗ Солодкої
17:45 В Україні запустили кластер для розвитку оборонних технологій BRAVE1
17:39 Глава ПВК «Вагнер» Пригожин визнав «неминучість українського контрнаступу»
17:29 У Росії намагалися видалити з YouTube відеоколекцію про «секретні бункери» Москви – росЗМІ
17:24 Чехія запровадила санкції проти глави РПЦ патріарха Кирила
17:10 «Erase the Nation»: у Берліні відбувся показ фільму про руйнування Росією культурної спадщини України
17:01 Критична інфраструктура Євросоюзу знаходиться під загрозою – Урсула фон дер Ляєн
16:39 У мережі з’явився трейлер українського фільму «Я і Фелікс»
16:33 Bloomberg: сумніви китайського посла в суверенітеті країн колишнього СРСР «підірвали» імідж Сі Цзіньпіня
16:22 НКРЕКП проведе позапланову перевірку «Укренерго» через зупинку експорту електроенергії до Словаччини
16:03 Говард Баффет передав дві спецмашини для українських саперів
15:59 Прем’єр-міністерка Італії назвала вкладання коштів в Україну далекоглядною інвестицією
15:58 Генсек ООН зустрінеться з держсекретарем США, щоб обговорити питання війни РФ в Україні та «зернової ініціативи»
15:55 Мультфільм «Мавка. Лісова пісня» покажуть українською у США та Канаді
15:31 Новий пакет антиросійських санкцій від ЄС буде готовий до кінця травня – МЗС Польщі
15:29 У Берліні продовжили роботу центру для тимчасового розміщення переселенців з України
15:23 Netflix показав тизер третього сезону серіалу «Відьмак»
14:57 Естонські інструктори підготували близько тисячі українських військових
14:53 Британські та німецькі винищувачі перехопили три російські військові літаки над Балтійським морем
14:42 ЄС прокладе оптоволоконний кабель, щоб через Арктику обмінюватися даними з Японією
14:39 До 15 років за ґратами засудили російських агентів, які передавали окупантам дані про місця дислокації українських військових на Бахмутському напрямку
14:20 У Херсоні за підтримки Червоного Хреста встановлюють 10 укриттів у місцях скупчення людей
14:10 Електростанції почали щорічну ремонтну кампанію у межах підготовки до зимового періоду – «Укренерго»
14:01 Глава МЗС Чехії назвав Лаврова «клоуном»
14:01 Навальний заявив, що йому загрожує ще 30 років в’язниці після відкриття справи про тероризм
13:55 Месенджер Slack додав можливість редагувати документи у чаті

У найстаршої матері України вилучили 12-річну доньку – дитина заявила про фізичне та психологічне знущання

Міська рада Чернігова ухвалила рішення вилучити дитину у найстаршої матері України - 78-річної Валентини Підвербної. Причиною такого рішення став допис дитини у соцмережах від нібито знущання з боку матері, на який зреагували співробітники ювенальної поліції.

Середа, 26 квітня 2023, 19:36
Підтримати

Про це повідомляє “Суспільне”.

У 2011 році Підвербна народила дитину шляхом штучного запліднення. Спочатку жінка завзято спілкувалася зі ЗМІ. Перші інтерв’ю давала у пологовому, розповідала, що мріяла про материнство. Згодом стала уникати журналістів: відмовлялась від коментарів та тікала від камер.

Своєю чергою, начальниця міського управління служби у справах дітей Чернігівської міськради Олена Зінченко зазначила, що Підвербна та її донька завжди перебували під контролем служби. Зокрема й через те, що були звернення зі школи щодо поведінки дівчинки. У навчальному закладі ситуацію не коментують.

Вже у листопаді 2022 року представники ювенальної поліції склали на Підвербну два адміністративних протоколи: за невиконання батьківських обов’язків та психологічне насильство. У січні 2023 року в Новозаводському суді Чернігова справу розглядали в закритому режимі. У березні її закрили – суд не побачив у діях жінки складу адмінправопорушення.

24 квітня з’явилися дописи в Instagram від нібито доньки Валентини Підвербної – Анни-Марії, де мовилося, що мати знущається з дівчинки фізично та психологічно. Зокрема, б’є, дряпає, цькує, забороняє митися та хоче довести до самогубства.

Джерело: скріншот допису з соцмережі Instagram, який нібито написала Анна-Марія

Речниця Нацполіції області Наталія Слабеняк заявила, що поліція негайно відреагувала на побачене і прибула на місце події разом з відповідними службами. Під час перевірки встановили, що дитина перебуває неналежних санітарно-гігієнічних умовах та зазнає домашнього насилля.

“З боку матері відсутнє належне піклування про розвиток дитини і її здоров’я”, — додала Слабеняк.

Під час спілкування зі службами дитина підтвердила інформацію та попросила забрати її від матері.

Водночас під час огляду лікарі не виявили слідів фізичного насильства, поки дівчинка перебуватиме в лікарні. Після рішення міськради служба має подати позов до суду, котрий вирішить подальшу долю Анни-Марії.

Теги: знущення над дитиною, найстарша, Підвербна, рішення, розслідування, справа

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook