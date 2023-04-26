У найстаршої матері України вилучили 12-річну доньку – дитина заявила про фізичне та психологічне знущання

Про це повідомляє “Суспільне”.
У 2011 році Підвербна народила дитину шляхом штучного запліднення. Спочатку жінка завзято спілкувалася зі ЗМІ. Перші інтерв’ю давала у пологовому, розповідала, що мріяла про материнство. Згодом стала уникати журналістів: відмовлялась від коментарів та тікала від камер.
Своєю чергою, начальниця міського управління служби у справах дітей Чернігівської міськради Олена Зінченко зазначила, що Підвербна та її донька завжди перебували під контролем служби. Зокрема й через те, що були звернення зі школи щодо поведінки дівчинки. У навчальному закладі ситуацію не коментують.
Вже у листопаді 2022 року представники ювенальної поліції склали на Підвербну два адміністративних протоколи: за невиконання батьківських обов’язків та психологічне насильство. У січні 2023 року в Новозаводському суді Чернігова справу розглядали в закритому режимі. У березні її закрили – суд не побачив у діях жінки складу адмінправопорушення.
24 квітня з’явилися дописи в Instagram від нібито доньки Валентини Підвербної – Анни-Марії, де мовилося, що мати знущається з дівчинки фізично та психологічно. Зокрема, б’є, дряпає, цькує, забороняє митися та хоче довести до самогубства.
Речниця Нацполіції області Наталія Слабеняк заявила, що поліція негайно відреагувала на побачене і прибула на місце події разом з відповідними службами. Під час перевірки встановили, що дитина перебуває неналежних санітарно-гігієнічних умовах та зазнає домашнього насилля.
“З боку матері відсутнє належне піклування про розвиток дитини і її здоров’я”, — додала Слабеняк.
Під час спілкування зі службами дитина підтвердила інформацію та попросила забрати її від матері.
Водночас під час огляду лікарі не виявили слідів фізичного насильства, поки дівчинка перебуватиме в лікарні. Після рішення міськради служба має подати позов до суду, котрий вирішить подальшу долю Анни-Марії.
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