Минулого тижня в найвищій точці льодовикового покриву Гренландії вперше за всю історію спостережень випав дощ, що є ще однією тривожною ознакою глобального потепління.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

“Це поганий знак для крижаного покриву. Вода на льоду — це погано… Це робить крижаний покрив більш схильним до танення поверхні”, – зазначив гляціолог з обсерваторії Землі Ламонт-Доерті Колумбійського університету Індрані Дас.

За його словами, вода не тільки тепліше звичайного снігу, а й темніше — тому поглинає більше сонячного світла, а не зображає його.

Ця тала вода тече в океан, викликаючи підвищення рівня моря. За оцінками вчених, танення крижаного щита Гренландії — другого за величиною у світі після Антарктиди — вже викликало близько 25% глобального підвищення рівня моря за останні кілька десятиліть.

Очікується, що ця частка буде зростати в міру підвищення глобальної температури.

За словами вчених з Національного центру даних по снігу і льоду США, дощ йшов протягом декількох годин на вершині льодовикового покриву висотою 3216 метрів 14 серпня, де температура залишалася вище нуля протягом приблизно дев’яти годин.

Загалом за три дні, з 14 по 16 серпня, над Гренландією випало 7 мільярдів тонн дощу — це найбільша кількість з моменту початку спостережень в 1950 році.