Російське керівництво продовжує зосереджувати свої зусилля навколо наступальних дій на Донбасі, але прогрес дуже повільний – зокрема, у напрямку Бахмута ЗС РФ просуваються зі швидкістю лише 1 км на тиждень.

Про це інформує пресслужба міністерства оборони Великої Британії.

Попри наслідки стримування останніх українських наступальних дій, головними зусиллями Росії в Україні майже напевно залишатимуться її наступальні операції на Донбасі. Головними напрямками наступу на Донбасі залишається Авдіївка та територія навколо Бахмута.

Попри те, що Росія досягла найбільшого успіху в цьому секторі, її прогрес дуже повільний. Російські сили просуваються зі швидкістю приблизно 1 км на тиждень у напрямку до Бахмута.

Політичною метою операції на Донбасі майже напевно залишається “забезпечення безпеки” всієї Донецької області, що дало б змогу Кремлю оголосити про “звільнення” регіону. Ймовірно, російські війська неодноразово провалювали терміни досягнення цієї мети.

Українська влада стверджує, що зараз російським силам наказано завершити цю місію до 15 вересня 2022 року.

Росіяни навряд чи досягнуть цього, що ще більше ускладнить плани Росії провести референдуми щодо приєднання окупованих територій до Російської Федерації.