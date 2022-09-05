Про це інформує пресслужба міністерства оборони Великої Британії.
Попри наслідки стримування останніх українських наступальних дій, головними зусиллями Росії в Україні майже напевно залишатимуться її наступальні операції на Донбасі. Головними напрямками наступу на Донбасі залишається Авдіївка та територія навколо Бахмута.
Попри те, що Росія досягла найбільшого успіху в цьому секторі, її прогрес дуже повільний. Російські сили просуваються зі швидкістю приблизно 1 км на тиждень у напрямку до Бахмута.
Політичною метою операції на Донбасі майже напевно залишається “забезпечення безпеки” всієї Донецької області, що дало б змогу Кремлю оголосити про “звільнення” регіону. Ймовірно, російські війська неодноразово провалювали терміни досягнення цієї мети.
Українська влада стверджує, що зараз російським силам наказано завершити цю місію до 15 вересня 2022 року.
Росіяни навряд чи досягнуть цього, що ще більше ускладнить плани Росії провести референдуми щодо приєднання окупованих територій до Російської Федерації.
- Український контрнаступ помітно розвивається на півдні та сході. Українські війська просуваються на кількох напрямках у західній частині Херсонської області, а також закріпили територію за річкою Сіверський Донець у Донецькій області.
- З початку повномасштабного вторгнення Збройні сили України ліквідували майже 50 000 загарбників. Протягом останньої доби українські захисники знищили 300 окупантів.