Народний депутат і власник торгової мережі "Епіцентр" Олександр Герега володіє незадекларованим майном в Іспанії, частину з якого місцеві журналісти оцінили у майже шість мільйонів.

Про це повідомляється у розслідуванні “Слідство. інфо”.

Зокрема, у 2017 і 2018 роках дружина нардепа Галина Герега придбала дві вілли між пляжами “Ворамар” та “л’Альмадрава” у іспанському у містечку Бенікасім, про що свідчить інформація з іспанського реєстру на цю нерухомість. На одній ділянці розташований житловий будинок, а на іншій два роки тому був ресторан. У документах зазначається, що у Галини є чоловік, тож це їхня спільна власність.

За даними місцевих ЗМІ, вартість однієї з вілл сягає, імовірно, близько шести мільйонів євро. Вілла “Дель Мар” та її сусідка “Ізабель” розташовані на першій лінії моря. Перша побудована наприкінці 19 на початку 20 століття як “вілла насолоди для вищої буржуазії”. Інша вілла менша, але “має велику архітектурну цінність, повністю відреставрована, з ганком та садом”.

Саме цю нерухомість не задекларував Герега.

Слід зазначити, що за часів біглого президента Віктора Януковича він був членом фракції “Партії регіонів”. 16 січня 2014 року він голосував за “диктаторські” закони. Також є інформація про ведення бізнесу Герегами в окупованому Криму. До Верховної Ради цього скликання він пройшов як самовисуванець з Хмельниччини.

Сам народний депутат не зміг пояснити журналістам чому не задекларував закордонну нерухомість: “Надзвичайно приємно, що окрім нас, колег та родичів, ще є багато хто небайдужий до Піренейського півострова із його таким різноманіттям”, — написав він.