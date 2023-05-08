У народного депутата Валерія Горбатова слідчі ДБР вдруге знайшли колекцію стародавніх українських артефактів. Серед них унікальний гунський меч із золотим оздобленням, золоту візантійську ікону XI – XII століття та багато іншого.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Коли обшуки відбулися вперше

У квітні 2022 року слідчі викрили Горбатова на фінансуванні терористичної організації так званої “ДНР”. Він на початку 2000-х очолював Раду Міністрів АР Крим. Пізніше чоловік продовжував здійснювати бізнес-діяльність на окупованих територіях України та сплачував податки російським загарбникам.

За попередньою інформацією, посадовець привласнив викрадену спадщину України з музеїв АР Крим та куплену у “чорних археологів”. Тоді працівники ДБР провели шість одночасних обшуків.

Під час них в одному з офісних приміщень Києва було виявлено понад 6 тисяч одиниць історичних та культурних цінностей. Серед них знайшли скіфські мечі Акінак, списи, сокири, стріли, монети, кольчугу 12 сторіччя, шоломи епохи Еллінізму та посуд Трипільської культури.