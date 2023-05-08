Про це повідомило Державне бюро розслідувань.
Коли обшуки відбулися вперше
У квітні 2022 року слідчі викрили Горбатова на фінансуванні терористичної організації так званої “ДНР”. Він на початку 2000-х очолював Раду Міністрів АР Крим. Пізніше чоловік продовжував здійснювати бізнес-діяльність на окупованих територіях України та сплачував податки російським загарбникам.
За попередньою інформацією, посадовець привласнив викрадену спадщину України з музеїв АР Крим та куплену у “чорних археологів”. Тоді працівники ДБР провели шість одночасних обшуків.
Під час них в одному з офісних приміщень Києва було виявлено понад 6 тисяч одиниць історичних та культурних цінностей. Серед них знайшли скіфські мечі Акінак, списи, сокири, стріли, монети, кольчугу 12 сторіччя, шоломи епохи Еллінізму та посуд Трипільської культури.
Працівники ДБР знайшли у колишнього народного депутата України Валерія Горбатова ще одну колекцію стародавніх українських артефактів. Зокрема, унікальний гунський меч із золотим оздобленням, золоту візантійську ікону XI – XII ст., прикраси, шоломи, ікони, інші предмети, які мають історичну та культурну цінність.
Обшуки у травні 2023 рокує
Слідчі ДБР виявили ще одну схованку з великою колекцією старожитностей у депутата та членів його злочинної групи. Ймовірно, артефакти могли бути протиправно вилучені з Музейного фонду України або знайдені під час незаконних розкопок.
Всього було знайдено понад тисячу артефактів, які належать епохам від бронзового віку до пізнього середньовіччя.
Серед знайденого — меч Гунів, декорований золотом та альмандинами. Він за стилістикою нагадує славнозвісну гунську діадему з Мелітопольського музею, яка була викрадена російськими військовими. Ще було знайдено обладунки 16–19 ст., серед яких шоломи польських гусарів, типу Моріон, іранські шоломи, монети періодів від античності до пізнього середньовіччя.
Правоохоронці вилучили також візантійську золоту декоровану емаллю іконку із зображенням архангела Михаїла 11–12 ст., античні та скіфські старожитності, ікони, холодну зброю 14–19 ст., Першої та Другої світових воєн, мечі епохи Великого переселення народів тощо.
“Цінні знахідки, як і попередні, наразі передано на відповідальне зберігання до Національного музею історії України. Надалі планується призначення судової-мистецтвознавчої та оціночної експертиз для встановлення культурної цінності об’єктів, їх вартості”, — зазначили у ДБР.
За попередніми даними, обидві колекції коштують мільйони доларів.
Слідчі також знайшли документи щодо здійснення незаконної господарської діяльності на тимчасово окупованій території Криму та Донецької області. За оперативними даними, депутат втік з Києва на окуповані території напередодні повномасштабної російської агресії.
Триває досудове слідство за:
- ч. 4 ст. 110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України);
- ч. 3 ст. 436-2 КК України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників);
- ст. 198 КК України (придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного кримінально протиправним шляхом).
Санкція статей передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.
- Росіяни за час повномасштабного вторгнення викрали в Україні десятки тисяч предметів мистецтва, серед яких є артефакти віком кілька тисяч років. Міжнародні експерти зазначили, що подібна крадіжка є найбільшою з часів Другої світової війни, коли нацисти пограбували Європу.
- У січні у Києві митники виявили старовинну метальну зброю давньоруських часів, яку намагалися вивезти до США. Артефакти, виготовлені у період Русі IX-XIV століть, спробували переслати за кордон без дозвільних документів.